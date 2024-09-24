Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.5 комментариев
В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуме обсудили запрет на пропаганду чайлдфри и штрафы
В России рассматривают законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, предусматривающий штрафы до 5 млн рублей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме началось рассмотрение законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения, сообщил Володин в Telegram-канале. Законопроект предполагает запрет на распространение информации, популяризирующей бездетность, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Основной целью законопроекта является воспрепятствование распространению информации, поддерживающей неуважение к материнству, отцовству и агрессию к беременным женщинам и детям. Штрафы за нарушение нового запрета могут достигать 400 тыс. рублей для физических лиц, 800 тыс. рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юридических лиц.
Инициатива по ограничению пропаганды бездетности основывается на аналогии с ранее принятыми мерами по запрету пропаганды ЛГБТ и смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Володин подчеркнул, что дружная и большая семья является основой сильного государства.
Ранее правительство поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду движения чайлдфри.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет позиции по вопросу возможного запрета движения чайлдфри в России.