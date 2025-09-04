Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после конфликта на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, НАТО продолжит противостоять России и по окончании кризиса на Украине, передает ТАСС. «Российская угроза не исчезнет с завершением конфликта на Украине. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», – заявил он.

Рютте призвал европейские страны расширять военные производства и увеличивать финансирование милитаризации Европы. Он также отметил, что альянс будет готовиться к угрозам со стороны Китая, подчеркнув, что китайская промышленность выпускает больше боевых кораблей, чем США.

Генсек подчеркнул, что НАТО не собирается распространять действие 5-й статьи устава на партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако должен быть готов оказывать им поддержку в случае нападения Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти стран НАТО усиливают железнодорожную инфраструктуру на восточном фланге альянса. Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых военнослужащих. Германия планирует увеличить численность своей армии в 2,5 раза.