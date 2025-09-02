Ирландия пообещала Украине военную помощь и миротворцев

Премьер Ирландии заверил Киев в готовности оказывать военную помощь

Tекст: Ирма Каплан

«Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу (по достижению мира – прим. ВЗГЛЯД), в том числе путем предоставления военной помощи нелетального действия и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с соответствующим мандатом в соответствии с Уставом ООН», – сказано в пострелизе на сайте правительства Ирландии.

Мартин добавил, что Дублин продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать путь Украины к членству в ЕС. Он с Зеленским также согласились о необходимости дальнейшего давления на Россию санкциями.

«С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и партнерами на неделе высокого уровня ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, и мы оба надеемся, что это будет использовано как возможность добиться прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине», – подытожил премьер Ирландии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям. При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину.