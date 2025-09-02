Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!21 комментарий
Ирландия пообещала Украине военную помощь и миротворцев
Премьер Ирландии заверил Киев в готовности оказывать военную помощь
Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин провел 1 сентября телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подтвердив решительную поддержку Украины и приверженность справедливому и прочному миру.
«Я заверил президента Зеленского, что Ирландия готова поддержать эту работу (по достижению мира – прим. ВЗГЛЯД), в том числе путем предоставления военной помощи нелетального действия и нашей открытости к участию в любой миротворческой миссии с соответствующим мандатом в соответствии с Уставом ООН», – сказано в пострелизе на сайте правительства Ирландии.
Мартин добавил, что Дублин продолжит работать с партнерами, чтобы поддержать путь Украины к членству в ЕС. Он с Зеленским также согласились о необходимости дальнейшего давления на Россию санкциями.
«С нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и партнерами на неделе высокого уровня ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, и мы оба надеемся, что это будет использовано как возможность добиться прогресса на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине», – подытожил премьер Ирландии.
