Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией

Политолог Рар: Безопасность Европы невозможна без изменения менталитета элит Запада

Tекст: Анастасия Куликова

«Россия и европейские страны с конца холодной войны стремились выстроить общую архитектуру безопасности на континенте. Она была возможна в рамках ОБСЕ, но Запад предпочел расширять НАТО на восток с целью ослабить Россию, что вызвало все те конфликты, которые мы видим сегодня», – напомнил германский политолог Александр Рар.

«Решающим моментом стала Украина. Для Москвы членство страны-соседки в структурах Североатлантического альянса и накачивание ее оружием – неприемлемы. Запад же считает недопустимым «возврат» Киева в зону влияния России, потому что там резко выступают против восстановления в Европе сильной России», – указал он.

Но только общая архитектуры безопасности, которая будет включать в себя и страны НАТО, и Россию, сделает Европу стабильной, добавил собеседник, уточнив, что не уверен в необходимости участия США в этом концепте. По его мнению, альтернативой такому подходу является перманентный раздел Европы, новая холодная война, милитаризация европейских экономик, геополитическое противостояние и политика устрашения вместо сотрудничества.

Эксперт допустил, что в будущем все же можно добиться создания общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока. «Для этого нужно изменение менталитета правящих элит Запада, преимущественно в странах русофобской Восточной Европы. Возможно, приход правых сил к власти изменит ситуацию к лучшему», – заключил Рар.

Ранее Герберт Кикль, лидер Австрийской партии свободы – самой популярной в стране, в эфире телеканала OE24 призвал «сделать шаг навстречу России» и организовать совместную конференцию, чтобы построить архитектуру безопасности в Европе, сообщает РИА «Новости».

Политик указал на необходимость выйти из нынешней ситуации неопределенности и угрозы создания нового «железного занавеса» в Европе с наращиванием вооружений с обеих сторон.

«Разве у нас нет общих интересов? Разве не существует уровень взаимопонимания, несмотря на все различия? Я считаю, что таким образом можно было бы сделать то, чего хочет население, не только в Австрии, но и по всей Европе – найти мирное решение», – заверил Кикль.

Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в колонке для RT напомнил, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны.

«Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены. Зато значительно повышает риск для частей бундесхеера стать конечной целью полетного задания средств огневого поражения Вооруженных сил России», – указал он. В ответ австрийский канцлер Кристиан Штокер заявил, что Австрия – нейтральная страна, и вопрос о ее вступлении в НАТО не стоит.