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    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    16 комментариев
    15 ноября 2024, 09:37 • Новости дня

    В Турции исключили отток российских туристов из-за отмены all inclusive

    В Турции исключили отток российских туристов из-за отмены all inclusive
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что несмотря на возможную отмену системы «все включено» (all inclusive), число российских туристов в Турции останется на прежнем уровне, так как уже заметна усталость от этого формата.

    Отмена системы «все включено» в турецких отелях маловероятно приведет к снижению числа российских туристов, заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу, передает РИА «Новости».

    Устаоглу отметил, что наблюдается усталость от этой системы. Ранее представители турецкого туристического бизнеса обсуждали возможность пересмотра формата «все включено» в пользу выбора туристами отдельных опций, таких как отдых без алкоголя.

    Осман Айык, советник мэра Антальи, добавил, что полный отказ от системы маловероятен, но возможны ее вариации с учетом выросших цен и требований туристов.

    Система «все включено» остается выгодной для отдыхающих, так как цены в кафе и ресторанах вне отелей значительно выросли, что делает питание по этой системе более экономичным, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Александр Лира из Travelata объяснил рост цен инфляцией и увеличением стоимости продуктов.

    Кроме того, отмечается, что российские туристы начали предпочитать крупные отели в Турции с детскими площадками, хотя остаются и те, кто ищет спокойствия в малых отелях, сообщил Устаоглу.

    В то же время посол России в Анкаре Алексей Ерхов отметил, что Турция уверенно удерживает первое место по числу российских туристов и, возможно, в 2024 году показатели будут превышены.

    Ассоциация малых отельеров Турции объединяет 250 членов, большинство из которых находятся в таких городах, как Стамбул и Анкара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители турецкой индустрии туризма неоднократно предлагали пересмотреть популярный формат all inclusive («все включено») в отелях, в частности они предлагали это сделать и в 2024 году.

    Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что пока не существует условий для отмены формата «все включено» в турецких отелях.

    14 ноября 2024, 18:55 • Новости дня
    Программа «Время героев» объявила дополнительный набор

    На заседании Общественного совета программы «Время героев» объявлено о начале набора на второй поток.

    В четверг состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе, говорится на сайте программы.

    «По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда «Защитники Отечества». Таких участников набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

    Кроме того, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Им всем было предложено пройти программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. «Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев"», – сказал Кириенко.

    Кроме этих трех категорий, также объявлен отбор второго потока для тех, кто весной по каким-то причинам не подал заявление на участие в программе. «Мы говорим им добро пожаловать на программу», – пояснил Кириенко. По его словам, прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

    Для удобства участников, находящихся на передовой, будут предусмотрены особые условия тестирования. Ветераны и участники СВО смогут пройти отбор в пунктах дистанционной оценки, которые работают в разных городах России. Требования к участникам остаются прежними: гражданство России, высшее образование и управленческий опыт.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров на заседании Общественного совета подвел итоги второго образовательного модуля первого потока. «Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов», – заявил он.

    Программа «Время героев» была запущена по поручению президента России Владимира Путина 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. На сегодняшний день уже 12 участников получили новые назначения на ответственные должности.

    Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. Совокупно в ближайшее время ожидается 46 назначений из числа участников программы. Руководитель программы «Время героев», заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    14 ноября 2024, 19:44 • Новости дня
    Пашинян сбрил бороду

    Премьер Армении Пашинян сбрил бороду

    Пашинян сбрил бороду
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду, которую носил с 2018 года, когда пришел к власти.

    Видео этого процесса политик опубликовал в своем Telegram-канале. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и спровоцировало в республике всенародное обсуждение нового имиджа премьера.

    Пашинян отрастил бороду в 2018 году во время массовых акций протеста в Армении. Эти протесты привели к его к власти после отставки прежнего премьер-министра Сержа Саргсяна.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    14 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    Лукашенко прокомментировал отказ Дуды фотографироваться с ним на саммите в Баку
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды фотографироваться на конференции ООН в Баку по изменению климата.

    Лукашенко заявил, что отказ польского лидера Анджея Дуды совместно фотографироваться на климатическом саммите в Баку остался незамеченным, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что узнал о демарше Дуды от главы МИД Белоруссии Максима Рыженкова, и отметил, что никто из присутствующих на саммите не заметил отсутствие польского президента.

    В своем выступлении Лукашенко также раскритиковал Дуду за рассказ о сохранении природы в Польше. Он обратил внимание на забор в Беловежской пуще, который, по его словам, приводит к гибели животных. Лукашенко добавил, что не стал заострять внимание на этом противоречии, хотя отметил его для себя.

    Кроме того, Лукашенко высказался о подходе мировых лидеров к климатическим вопросам, упомянув предыдущий саммит в Дубае. По его мнению, многие лидеры высказывают обеспокоенность по повестке, но не готовы к реальным действиям. «Американцы: зашли – вышли. Как проходной двор», – сказал Лукашенко, добавив, что мероприятия проводятся скорее для формальности и галочки.

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    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    14 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители России выразили желание поддержать солдата, который ампутировал себе ногу, чтобы выжить в окопе на спецоперации, рассказал руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов.

    РИА «Новости» сообщает, что жители разных регионов России хотят помочь солдату из Якутии с позывным «Шурик», который в ходе спецоперации отрезал себе ногу выше колена, чтобы выжить. Видео из военного госпиталя, где находится боец, распространилось в социальных сетях и вызвало широкий резонанс.

    Автор ролика рассказал, что «Шурик» провел в окопе семнадцать дней, пока его рана из-за отсутствия медицинской помощи загноилась. Решение о самостоятельной ампутации он принял из-за невозможности эвакуации и отсутствия у сослуживцев медицинских навыков. Новости об этом поступке вызвали большой отклик среди граждан, которые хотят оказать ему помощь.

    Глава села Бясь-Кюель Айсен Павлов сообщил, что «Шурик» до мобилизации был главой крестьянско-фермерского хозяйства и занимался коневодством. По его словам, боец всегда надеется только на собственные силы. В настоящее время «Шурик» получает лечение в госпитале в Волгограде. Ожидается, что он останется там, пока не будет установлен протез.

    По словам Павлова, рана заживает медленно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления. Мужчина в разводе, его дочь живет в другом селе и учится в школе.

    Руководитель оперативного штаба Единого координационного центра Якутии Георгий Куркутов отметил, что многие просят контакты бойца. Один из бизнесменов из Новосибирска выразил желание поддержать «Шурика» финансово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецоперации на Украине Эдуард Бараев смог вернуться к полноценной мирной жизни благодаря поддержке семьи и друзей, а также активной реабилитации.

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    14 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    В Тбилиси отказались быть «колонией Брюсселя»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» и мэр грузинской столицы Каха Каладзе назвал оскорблением грузинского народа попытки Запада, недовольного итогами выборов в парламент 26 октября, «навязать Грузии правительство». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Никто извне не навяжет нам правительство, это оскорбительно для народа Грузии», – сказал Каладзе. По его словам, «в Брюсселе или где-то там еще думают, что мы их колония, что они будут принимать решения за нас, что мы должны уступить нашу независимость и суверенитет».

    «Не получится так, друзья!» – заявил Каха Каладзе. «У Грузии есть власть, избранная народом. С этим должны смириться все, внутри страны и за ее пределами», – заявил градоначальник. «Эта власть в первую очередь защищает грузинские, национальные интересы, и так и будет дальше», – сказал он.

    Мэр Тбилиси назвал «категорически неприемлемой» несправедливую критику Грузии со стороны Запада.

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    14 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Летчик: Российский Су-57 превзошел китайский J-35 по характеристикам

    Летчик Богдан заявил о превосходстве Су-57 над китайским истребителем J-35

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан отметил, что российский истребитель Су-57 превосходит китайскую новинку J-35 по множеству характеристик, включая маневренность и управляемость, и обладает перспективами для международного использования.

    По его словам, новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 превзошел все существующие в мире аналоги, включая китайскую новинку J-35, передает ТАСС. Богдан отметил, что российские авиационные комплексы всегда имеют конкурентные преимущества по сравнению с мировыми аналогами.

    Богдан заявил, что Су-57 превосходит существующие в мире аналоги по летно-техническим характеристикам, маневренности, устойчивости и управляемости. «Наши конкуренты не всегда показывают все свои возможности, но из того, что показано, российские самолеты всегда демонстрируют несколько больше», – заявил Богдан.

    Истребитель Су-57, по словам летчика, является достойной и хорошо скомпонованной машиной. Он подчеркнул, что самолет является великолепной платформой для будущих модификаций, как в свое время был Су-27. Богдан добавил, что оружие Су-57 высокоэффективно и расположено внутри, что делает самолет мощным и перспективным не только в национальной, но и в международной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции. Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт отметил конкурентные преимущества модели Су-57Э на мировом рынке оружия. Также сообщалось, что Ростех передал Российской армии партию новых истребителей Су-57 и Су-35С.

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    14 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    Крановщик получил 24 года за поджог московского военкомата
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Москве Второй Западный окружной военный суд в четверг вынес приговор крановщику Сергею Андрееву по делу о поджоге здания военного комиссариата.

    Андреева приговорили к 24 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости». Также суд назначил ему штраф в размере 1,2 млн рублей и ограничение свободы на три года.

    Прокурор настаивал на 28 годах лишения свободы, но суд смягчил приговор. Андреев частично признал вину, однако не согласился с квалификацией преступления, утверждая, что его действия следует рассматривать как поджог, а не как госизмену и терроризм. Он и его защита просили оправдать его по этим обвинениям.

    По данным следствия, Андреев в ноябре 2023 года, по указаниям украинских спецслужб, совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы. Инструкции по изготовлению взрывчатых веществ он получал через мессенджер Telegram. Помимо госизмены и терроризма, Андрееву вменялись участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

    Ранее суд в Москве приговорил студента Ибрагима Оруджева к 16 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. В мае суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата, осквернение флага России в местах захоронения погибших в ходе СВО и вандализм.

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    14 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью

    Европарламент принял резолюцию о запрете танкерам с российской нефтью проходить Ла-Манш

    Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На сессии в Брюсселе Европарламент принял резолюцию, требующую от Европейского союза и Британии закрыть пролив Ла-Манш для танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщили СМИ.

    Это решение подразумевает нарушение международных правил судоходства, так как касается судов независимо от их флага. В документе Европарламент призывает страны ЕС тесно сотрудничать с Британией для реализации предложенного запрета, передает ТАСС.

    Европарламент также намерен обратиться к другим странам, контролирующим проливы, с предложением принять меры для ограничения движения судов с российской нефтью. В дополнение к этому резолюция нацелена на принятие жестких санкций против независимого танкерного флота, который занимается транспортировкой российской нефти без контроля западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент предложил запретить танкерам с российской нефтью вход в Ла-Манш.

    Напомним, ЕС ввел новый пакет санкций, который направлен против российских СПГ-проектов и танкеров, чтобы усилить экономическое давление на страну, а Запад готовится перенести конфликт с Россией на море, что может привести к усилению военно-морской активности в регионе.

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    14 ноября 2024, 21:03 • Новости дня
    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов

    Канадские министерства отказались обнародовать имена осевших после войны в стране украинских нацистских преступников

    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Ряд канадских министерств, включая МИД и Минюст, высказались против обнародования имен нацистских преступников, осевших в стране после войны, из опасений навредить Украине.

    Газета Globe and Mail сообщила, что несколько канадских министерств, включая министерство иностранных дел и министерство юстиции, выступили против обнародования списка нацистских военных преступников, которые нашли убежище в Канаде. Среди них числятся и бойцы дивизии СС «Галичина». Ведомства опасаются, что публикация имен может нанести вред Украине и «стать инструментом российской пропаганды».

    Газета также указала, что в сентябре организация «Канадский украинский конгресс» пригрозила судебным иском против властей, если имена преступников будут раскрыты. Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер призвал раскрыть результаты работы комиссии Жюля Дешена, которая в 1980-е годы изучала биографии сотен людей, подозреваемых в военных преступлениях.

    Министр канадского наследия Шарль Тибол-Белан отметил, что вопрос об обнародовании имен в будущем может быть пересмотрен. По данным Globe and Mail, летом Библиотека и Архив Канады консультировались по вопросу раскрытия материалов комиссии Дешена, но подверглись критике за отсутствие консультаций с историками и правозащитниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни имен пособников нацистов планировали разместить на мемориале «жертвам коммунизма» в Канаде. Напрямую с нацистами были связаны имена и названия свыше 50 человек и организаций, которые должны были быть увековечены в мемориале. Свыше 330 имен были рекомендованы к исключению из-за возможных связей с нацистами или принадлежности к фашистским группам.

    Ранее Генпрокуратура России объявила украинского нациста Ярослава Гуньку в международный розыск, в августе 2024 года он был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола. Напомним, Гуньку пригласили на заседание парламента Канады, которое посетил Владимир Зеленский, в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны».

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    14 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    Киевский чиновник признал возвращение уехавших на Украину мариупольцев в город

    Украинский чиновник: Треть уехавших на Украину мариупольцев вернулась в город

    Tекст: Дарья Григоренко

    Треть жителей города, уехавших на территорию Украины, уже вернулись обратно, сообщил назначенный Киевом мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

    По его словам, люди возвращаются в первую очередь те, у кого сохранилось жилье в Мариуполе. «Причина очень ясна – отсутствие решения жилищного вопроса на территории Украины», – рассказал Андрющенко, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Мариуполь возвращаются те, кто не смог найти приемлемые условия для проживания на Украине. Вопросы, связанные с жильем, остаются одной из главных причин возвращения, так как многие жители города не смогли найти новое жилье в других регионах Украины.

    Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.

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    14 ноября 2024, 21:12 • Новости дня
    Шведский министр гендерного равенства призналась в редкой фобии

    Стало известно о бананофобии министра гендерного равенства в Швеции

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр по вопросам гендерного равенства и трудовой жизни Швеции Паулина Брандберг страдает редкой фобией, из-за которой во время переговоров принимаются особые меры, пишет газета Aftonbladet.

    Об этом состоянии она ранее упомянула в соцсети X (заблокирована в РФ), и теперь перед важными встречами принимаются специальные меры, чтобы избежать контакта с бананами. Например, перед переговорами со спикером парламента Андреасом Норленом было отправлено предупреждение о необходимости полного отсутствия бананов в комнате, сообщает ТАСС.

    Премьер-министр Ульф Кристерссон, комментируя данную ситуацию в интервью агентству TT, подчеркнул, что бананофобия Брандберг не влияет на работу правительства. «Я с большим уважением отношусь к людям, имеющим разные фобии», – отметил он.

    Сама Брандберг в письме газете Expressen заверила, что получает профессиональную помощь для управления своей фобией.

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    14 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области

    Ганчев: Большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

    Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска предпринимают усилия по закреплению на окраинах Купянска, продолжая наступление к северо-востоку и юго-востоку от города, что может привести к окружению крупной группировки ВСУ, сообщил глава ВГА Харьковской области.

    Российские войска продолжают операцию по закреплению на окраинах Купянска Харьковской области, сообщила ТАСС.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев подчеркнул, что российские силы ведут активные наступательные действия. По его словам, штурмовые группы работают над консолидацией позиций вокруг Купянска.

    Ганчев также отметил, что российские войска продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от города. Он считает, что это может способствовать окружению значительной группировки вооруженных сил Украины.

    «Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили переправу вооруженных сил Украины на Купянском направлении с помощью авиабомбы; ранее сообщалось, что российские войска перерезали Купянское направление.

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    14 ноября 2024, 19:36 • Новости дня
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    Критиковавшего Зеленского депутата Рады обвинили в госизмене
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, заявлявший о диктатуре и беззаконии на Украине, обвиняется в государственной измене, сообщили местные СМИ.

    Как украинское издание Liga.net, обвинение было предъявлено на основании материалов Службы безопасности Украины (СБУ). В Telegram-канале издания говорится: «Нардеп Евгений Шевченко получил подозрение в государственной измене», передает РИА «Новости».

    Ранее Шевченко сообщил, что направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу. В письме он попросил Трампа помочь в прекращении «диктатуры и беззакония» на Украине, что вызвало значительный резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

    Кроме того, Шевченко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры об урегулировании с Россией, так как, по его словам, «интересы страны важнее личных амбиций». Он также предупредил, что в случае бездействия Запад может заставить Зеленского уйти.

    В пятницу Главное управление разведки Украины заявило, что Евгений Шевченко, призвавший к диалогу с Россией, не имеет отношения к их ведомству, и отвергло любую связь с ним.

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