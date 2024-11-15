В Турции исключили отток российских туристов из-за отмены all inclusive

Tекст: Мария Иванова

Отмена системы «все включено» в турецких отелях маловероятно приведет к снижению числа российских туристов, заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу, передает РИА «Новости».

Устаоглу отметил, что наблюдается усталость от этой системы. Ранее представители турецкого туристического бизнеса обсуждали возможность пересмотра формата «все включено» в пользу выбора туристами отдельных опций, таких как отдых без алкоголя.

Осман Айык, советник мэра Антальи, добавил, что полный отказ от системы маловероятен, но возможны ее вариации с учетом выросших цен и требований туристов.

Система «все включено» остается выгодной для отдыхающих, так как цены в кафе и ресторанах вне отелей значительно выросли, что делает питание по этой системе более экономичным, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Александр Лира из Travelata объяснил рост цен инфляцией и увеличением стоимости продуктов.

Кроме того, отмечается, что российские туристы начали предпочитать крупные отели в Турции с детскими площадками, хотя остаются и те, кто ищет спокойствия в малых отелях, сообщил Устаоглу.

В то же время посол России в Анкаре Алексей Ерхов отметил, что Турция уверенно удерживает первое место по числу российских туристов и, возможно, в 2024 году показатели будут превышены.

Ассоциация малых отельеров Турции объединяет 250 членов, большинство из которых находятся в таких городах, как Стамбул и Анкара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители турецкой индустрии туризма неоднократно предлагали пересмотреть популярный формат all inclusive («все включено») в отелях, в частности они предлагали это сделать и в 2024 году.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что пока не существует условий для отмены формата «все включено» в турецких отелях.