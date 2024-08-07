Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Российские туристы не могут улететь из Анапы из-за высоких цен
Российские туристы оказались заблокированы в Анапе из-за высоких цен на авиабилеты и ограниченного числа доступных рейсов.
В августе в продаже остались только дорогие стыковочные варианты, стоимость которых превышает 70 тыс. рублей с человека, сообщает «Московский комсомолец».
«Билетов на Москву нет, агрегаторы предлагают подписаться на рассылку и ждать. Я оставила заявку и вот получила предложение — 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой в Ростове», – рассказала туристка.
Также отмечается, что в свободной продаже остались только билеты для домашних животных по цене 2,6 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о планах Турции пересмотреть систему all inclusive.