Мирошник: В части поселков Курской области не дожили до освобождения 50% жителей

Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины

Политолог Ткаченко: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму

Tекст: Анастасия Куликова

«Декларация Самнера Уэллеса, на которую ссылается Кит Келлог, – продукт предвоенной эпохи», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Он напомнил, что Москва и Берлин в 1939 году подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1940-м году были введены советский войска в страны Балтии. «Штаты никак не могли, да и не хотели влиять на ситуацию в регионе», – пояснил собеседник.

«Кроме того, в Вашингтоне понимали, что СССР станет их союзником в борьбе с гитлеровской Германией, – добавил политолог. – Поэтому Штаты приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии, но при этом не признают это юридически».

Как уточнил Ткаченко, Америка придерживалась этого курса вплоть до распада СССР. «Так, у американских дипломатов была инструкция не посещать Латвию, Литву и Эстонию, поскольку в ином случае это бы воспринималось как знак признания республик частью СССР», – указал эксперт.

По его мнению, в заявлении спецпосланника Дональда Трампа «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Собеседник не исключает, что таким образом Соединенные Штаты дают понять Западу и Киеву: Украина в какой-то момент якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

«Однако важно учитывать, что историческая ситуация совершенно иная, и аналогия, на мой взгляд, притянута за уши», – считает Ткаченко. Он объясняет: Донбасс и Новороссия – в отличие от Прибалтики – никогда не были суверенными государствами. «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», – подчеркнул спикер.

«Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – задается риторическим вопросом политолог. Российские власти внимательно изучат предложения Вашингтона, говорит он, добавляя при этом, что ориентироваться все же стоит на заявленные сделанные президентом США.

«Тем не менее заявление спецпосланника свидетельствует о простой истине. Штаты преследуют личные интересы, и в Америке остается очень много людей, которые считают ослабление России стратегической целью. По их версии, чем быстрее они добьются своего, тем быстрее мы станем союзником Вашингтона в борьбе с Китаем», – заключил Ткаченко.

Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. При этом он отметил, что Западу признавать этот документ будет не обязательно.

В качестве примера Келлог привел декларацию, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики. «Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – заявил спецпосланник Трампа.

Он подчеркнул, что вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным. Однако эта тема служит частью переговоров. Таким образом он согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который ранее назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

Напомним, Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами. Вместе с тем Брюссель и Киев оказались напуганы развитием диалога Москвы и Вашингтона.