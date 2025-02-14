Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Мирошник: ВСУ вывезли на Украину десятки людей
Мирошник: Украина вывезла в Сумы десятки людей после удара ВСУ по суджанскому интернату
После удара ВСУ по интернату в Судже Курской области десятки людей были эвакуированы на территорию Сумской области, где с ними поддерживается связь через международные организации, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник на брифинге после рабочей поездки в Курскую область отметил: «Точно могу сказать, что после обстрела Украины суджанского интерната, по которому был нанесен серьезный удар, десятки людей были вывезены на территорию Сум. Они находятся там, с ними есть не прямая, а косвенная связь, которая идет по линии российского омбудсмена, по линии Российского Красного Креста, по линии Международного Красного Креста», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ракетный удар по интернату в городе Судже является чудовищной провокацией киевского режима. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных организаций осудить данный ракетный удар.
Напомним, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, пытаясь возложить ответственность на российскую армию.