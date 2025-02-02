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Москалькова потребовала от ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже
Москалькова обратилась к международным организациям из-за удара ВСУ по интернату в Судже
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от международных организаций осудить ракетный удар ВСУ по интернату в Судже, где удерживались российские граждане.
Как написала Москалькова в своем Telegram-канале, она обратилась к ряду международных организаций с требованием осудить ракетный удар украинских войск по интернату в Судже, Курская область. Она направила обращения в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, председателя комитета ООН по правам человека, директора БДИПЧ ОБСЕ, генерального секретаря Совета Европы и комиссара Совета Европы по правам человека.
Москалькова заявила, что удар украинских войск по школе-интернату, где содержались российские граждане, стал «кровавой провокацией» и является преступлением против человечности. Она подчеркнула, что обращается к международному сообществу с требованием осудить действия Киева.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.