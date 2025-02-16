Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.10 комментариев
Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Курской области
Хиштейн: Мужчина пострадал в результате обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области
В результате обстрела поселка Коренево в Курской области осколочными ранениями и акубаротравмой пострадал 67-летний мужчина, его доставили в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале отметил, что мужчина пострадал в результате обстрела поселка Коренево в Курской области. Он указал, что пострадавшему 67 лет. Он получил осколочные ранения и акубаротравму.
По его словам, мужчину оперативно доставили в Рыльскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Несмотря на ранения легкой степени тяжести, было решено перевезти его в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.
Хинштейн также сообщил о повреждениях в результате обстрела: пострадали газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания. В нескольких домах выбиты стекла. В ближайшее время планируется закрытие теплового контура и установка новых оконных блоков, уточнил он.
В воскресенье ночью российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью.
Ранее посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в некоторых населенных пунктах Курской области, ранее оккупированных ВСУ, половина жителей не смогла продержаться до освобождения.