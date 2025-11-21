WSJ: Украина убрала из плана США пункт об ответственности за коррупцию

Tекст: Вера Басилая

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова высокопоставленного американского чиновника, заявило, что Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт, посвященный ответственности за коррупцию при использовании полученных средств, пишут «Ведомости».

Из плана убрали требование о проведении аудита полного объема международной помощи Украине с самого начала спецоперации. По данным газеты, предусматривалось, что аудит мог бы стать инструментом для выявления возможных коррупционных нарушений.

В опубликованной версии документа зафиксировано, что все стороны конфликта получат «полную амнистию за свои действия» на период осуществления поддержки.

The Wall Street Journal сообщила, что Украина должна передать под контроль России Восточный Донбасс и признать фактический контроль Москвы над рядом других территорий. Вашингтон готов признать российские притязания на эти регионы, а также снять санкции с России и пригласить ее обратно в G8.

СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

Кроме того, Киеву были названы сроки для ответа по мирному плану.

В Кремле заявили, что Москва не получала сообщения о согласии Киева на переговоры по плану Дональда Трампа.