Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.5 комментариев
Умеров анонсировал консультации Украины и США в Швейцарии
Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии
Начало консультаций между представителями Украины и США по вопросу возможного мирного соглашения запланировано в ближайшие дни в Швейцарии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Консультации между представителями Украины и США по возможным параметрам будущего мирного соглашения стартуют в ближайшие дни в Швейцарии, передает ТАСС. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны страны Рустем Умеров на своей странице в Facebook* (запрещен в России; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в РФ).
По словам Умерова, Украина подходит к процессу переговоров с четким пониманием своих интересов. Он отметил, что эти консультации представляют собой новый этап диалога, который продолжается в последние дни и направлен на согласование дальнейших совместных шагов. Ожидается, что обсуждения помогут выработать общий подход к будущему решению между Киевом и Вашингтоном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.
Умеров заявил, что в Киеве прошли консультации между украинскими и американскими представителями по предложенному Вашингтоном плану.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа и формате будущих переговоров по украинскому урегулированию остается открытым.
Президент России Владимир Путин назвал нынешнее руководство на Украине преступной группировкой, которая сидит на «золотых горшках» и не думает о народе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ