Трамп заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план США

Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США

Tекст: Антон Антонов

«Я разговариваю с людьми, у нас есть план», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

«Мы считаем, что у нас есть способ добиться мира, ему придется его одобрить», – заявил Трамп. У него спросили, собираются ли США прекратить поддержку Украины, если Зеленский не одобрит план. В ответ Трамп заявил, что «рано или поздно» Киеву «придется что-то принять», передает ТАСС.

«Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», – заявил глава американского государства.

Трамп также выразил мнение, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад. Он отметил, что у руководства Украины нет козырей на переговорах.

Президент США вновь заявил, что рассчитывал быстрее закончить конфликт на Украине благодаря «очень хорошим отношениям» с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп отметил, что Украину ожидает сложная зима из-за разрушения энергетической инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования украинского конфликта, который на Западе назвали «капитуляцией» Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, а отказ Киева от переговоров лишь приближает выполнение целей спецоперации военным путем.