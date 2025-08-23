  • Новость часаМорские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    Токарей и электромонтажников внесли в список профессий для альтернативной службы
    Психолог назвала самые частые ошибки при подготовке ребенка к школе
    Путин: Способы ведения боевых действий меняются каждый месяц
    Посол в Оттаве пригрозил жестким ответом Москвы при атаке на торговые суда
    Путин: Высокая процентная ставка в России не будет вечной
    Путин рассказал, о чем мечтает
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    4 комментария
    23 августа 2025, 09:21 • Новости дня

    Приставы начали взыскивать штраф с актрисы Яны Трояновой

    Актрису Яну Троянову обязали выплатить штраф в 40 тыс. рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Яна Троянова, включенная в список террористов и признанная иноагентом, не оплатила административный штраф, сумма задолженности составляет 40 тыс. рублей.

    Служба судебных приставов начала процедуру взыскания штрафа с актрисы Яны Трояновой, передает РИА «Новости». По данным базы исполнительных производств, Троянова не оплатила 40 тыс. рублей из назначенных ей штрафов.

    Ранее актриса была внесена в перечень террористов и экстремистов и признана иноагентом в России. В Минюсте сообщили, что Троянова распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей, выступала против спецоперации на Украине и сотрудничала с иностранными СМИ и иноагентами.

    Троянова пыталась оспорить включение в реестр иноагентов в Замоскворецком районном суде Москвы, но суд отказал ей в удовлетворении жалобы. В общей сложности на актрису ранее наложили 80 тыс. рублей штрафа по протоколам за непредоставление отчетности как иноагента.

    Яна Троянова известна по фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и сериалу «Ольга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой, признанной иностранным агентом, за неподачу отчетности о своей деятельности. Яна Троянова включена в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

    22 августа 2025, 11:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 15:05 • Новости дня
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    Комментарии (14)
    22 августа 2025, 19:15 • Видео
    Лавров поставил Зеленского на место

    «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    Комментарии (0)
    22 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне

    Политолог Козюлин: Слова Алиева о готовности к войне обращены к Армении и Ирану

    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет угрозами продавить ратификацию армянским парламентом соглашения Баку и Еревана. Также это послание Тегерану – противнику нынешнего плана освоения Зангезурского коридора. Но это заявление вызовет лишь ответную агрессивную реакцию Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее азербайджанская сторона заявила о готовности к войне.

    «Ранее Азербайджан и Армения подписали в Вашингтоне декларацию по мирному урегулированию, но весомая часть армянского парламента, а также делового и политического истеблишмента выступают против ратификации документа», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Слова Алиева могут быть элементом давления на армянских противников трехстороннего соглашения. Баку таким образом предупреждает Ереван о готовности снова прибегнуть к силовому сценарию, если не получится договориться мирным путем», – подчеркнул собеседник.

    «В какой-то мере заявление Алиева поможет Пашиняну обосновать перед парламентом необходимость ратификации соглашения и объяснить свои действия армянскому народу. Тем не менее сейчас в Армении большая часть общества считает этот договор позорным. Думаю, его ратификация приведет к новым уличным протестам», – добавил аналитик.

    «Также слова Алиева можно считать сигналом Тегерану – противнику освоения азербайджанской стороной Зангезурского коридора. Но уверен, это вызовет ответную симметричную реакцию Ирана в виде заявлений о мощи КСИР, новых вооружениях и готовности к войне», – спрогнозировал политолог.

    Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с людьми, переселившимися в Кяльбаджар, ранее контролируемый властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава государства в своем обращении к гражданам напомнил про победу азербайджанских вооруженных сил над Арменией, передает Azertag.

    «Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но Баку следит за возможными источниками угроз и наращивает военную мощь. После второй карабахской войны мы увеличили численность спецназа на тысячи бойцов, были созданы новые силы коммандос», – сказал он. Алиев добавил, что Азербайджан закупил самые современные БПЛА и артиллерийские системы, а также заключил контракты на поставку новых боевых самолетов.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы», – подчеркнул он, и предостерег от провокаций против Азербайджана.

    Стоит отметить, что визит в Карабах состоялся накануне празднования дня рождения жены азербайджанского лидера Мехрибан Алиевой. Президент России Владимир Путин направил поздравление чете, отметив важность государственной деятельности первой леди. Он пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении.

    Комментарии (12)
    22 августа 2025, 15:55 • Новости дня
    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины

    Причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО уничтожена в Сумской области

    Уничтожена причастная к атаке на генерала Абачева группа ССО Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области была уничтожена группа ССО Украины, которая, как предполагается, причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева, сообщили силовики.

    Группа 140-го центра сил специальных операций ВСУ была ликвидирована в Сумской области, передает ТАСС.

    В состав группы входил командир Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский с позывным «Борат» из Калуша Ивано-Франковской области, оператор БПЛА Юрий Шевчук с позывным «Джулиан» и боец с позывным «Сириус».

    По данным собеседника агентства, уничтожение произошло 17 августа. Собеседник агентства отметил, что эта группа могла быть причастна к атаке на Героя России генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева.

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что Абачев получил ранение в одном из приграничных районов в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    Комментарии (33)
    22 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    Президент Финляндии рассказал, как телефон Лаврова помог ему в аэропорту
    @ IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Финляндии Александр Стубб поделился историей о том, как наличие контакта главы МИД России Сергея Лаврова в телефоне помогло ему избежать проблем в аэропорту после визита в Сибирь.

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что однажды контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова на его телефоне спас ему положение в аэропорту, сообщает Ura.ru.

    По словам Стубба, ситуация произошла после одной из его поездок в Сибирь, когда он занимал пост главы МИД Финляндии.

    Стубб отметил, что сотрудники аэропорта задержали его из-за отсутствия необходимых документов. Тогда он пригрозил сотрудникам, что позвонит Лаврову, и эта угроза сработала: его пропустили на вылет.

    Президент Финляндии добавил: «Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает».

    Ранее высказывания Стубба о его опыте взаимодействия с Россией вызвали критику со стороны российских официальных лиц. Представитель МИД России Мария Захарова и помощник президента Владимир Мединский напомнили, что Финляндия во Второй мировой войне была союзником нацистской Германии и участвовала в блокаде Ленинграда, а смена позиции Хельсинки произошла после наступления Красной Армии в 1944 году.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб на примере Украины образно предложил американцам представить отказ от Флориды и еще пяти штатов, сообщает NBC.

    Комментарии (10)
    22 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»

    Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»

    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин категорически отверг идею наносить удары по Банковой в Киеве (место расположения офиса президента Украины) с применением «Орешника».

    Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».

    По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»

    Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

    Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.

    Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    Комментарии (19)
    22 августа 2025, 12:09 • Новости дня
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    Комментарии (28)
    22 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Минюст внес политолога Маркова в список иноагентов

    Политолог Марков и проект «Алиф ТВ» попали в реестр иноагентов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции объявило о расширении перечня иностранных агентов, куда были добавлены российские общественные и культурные деятели.

    Министерство юстиции России включило политолога Сергея Маркова, музыканта Дмитрия Нюберга (Qianti), а также проекты «Алиф ТВ» и Tamizdatproject в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Обновленный список был опубликован на официальном сайте ведомства двадцать второго августа.

    В перечень также вошли Р.Д. Дугарова и А.Б. Кордочкин.

    Ведомство уточнило, что решение о признании иноагентами принято в соответствии с действующим законодательством и согласовано с распоряжениями Министерства юстиции России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России передал в суд уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента.

    Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты, возвращающиеся на территорию России, не должны работать в государственных и муниципальных органах, а также в компаниях с государственным участием.

    Правительственная комиссия согласовала изменения в налоговое законодательство об отмене налоговых льгот и преференций для физических и юридических иностранных агентов.

    Комментарии (17)
    22 августа 2025, 22:05 • Новости дня
    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России

    Путин сообщил о создании в России прототипов квантовых компьютеров

    Путин рассказал о сборке прототипов квантовых компьютеров в России
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин объявил, что в стране собраны прототипы квантовых компьютеров с высокими вычислительными характеристиками для решения сложнейших научных задач.

    Прототипы квантовых компьютеров с большими вычислительными возможностями уже собраны в России, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин сообщил об этом в ходе встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

    Путин подчеркнул, что такие компьютеры позволяют разрабатывать новые лекарства, вакцины и материалы, а также быстро обрабатывать огромные объемы данных. По его словам, в России подобные системы были созданы благодаря усилиям Росатома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность усиления ядерного потенциала страны в условиях возросших внешних угроз.

    Комментарии (10)
    22 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО

    Еврокомиссия с начала СВО потратила на Украину 168,9 млрд евро

    Еврокомиссия раскрыла траты ЕС на Украину с начала СВО
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общий объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза с начала спецоперации составил 168,9 млрд евро, включая военные поставки, сообщила Еврокомиссия (ЕК).

    Евросоюз с начала спецоперации на Украине предоставил финансовую помощь на сумму 168,9 млрд евро, передает ТАСС. Об этом сообщила Еврокомиссия, уточнив, что указанные средства поступили как от общего бюджета ЕС, так и от стран-членов объединения.

    Из этой суммы 59,6 млрд евро были направлены на закупку вооружений для поддержки боеспособности Украины. Еврокомиссия уточнила, что часть этих средств потрачена на двусторонние поставки, а остальная доля – через механизм Европейского фонда мира.

    Общий пакет поддержки охватывает как военную, так и экономическую и гуманитарную помощь, которую предоставили страны Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине.

    Ранее Еврокомиссия перевела на Украину 1 млрд евро из доходов от российских активов.

    Комментарии (5)
    22 августа 2025, 23:20 • Новости дня
    Путин поблагодарил Кириенко за работу по созданию Росатома

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове поблагодарил первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который работал над созданием Росатома и руководил госкорпорацией до 2016 года.

    Путин заявил, что Россия гордится научными триумфами таких ученых, как Игорь Курчатов и Юлий Харитон, Андрей Сахаров и Яков Зельдович. Они дали жизнь множеству «новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, сформировали единый, уникальный научно-промышленный комплекс», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что в 2007 году появилась госкорпорация Росатом, задачей которой было «сохранить и приумножить это великое наследие». «Вот, Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал Путин. Зал приветствовал Кириенко аплодисментами.

    Путин подчеркнул, что решение создать Росатом позволило обеспечить «высокую динамику развития» атомной отрасли в России в 21 веке.

    Ранее в Сарове на выставке о будущем научных центров в закрытых городах президенту представили проект образовательного и научного центра в Челябинской области «Новый Снежинск», созданного на базе РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина. Директор института Михаил Железнов поблагодарил главу государства за его усилия по возрождению атомной промышленности с 2000-х годов. На это Путин уточнил, что «Сергей Владиленович занимался созданием корпорации».

    Напомним, Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где располагается ключевой ядерный центр страны и научный кластер МГУ.

    Накануне на праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии. По его словам, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли и создании Росатома. Тогда «очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву». «Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – рассказал Кириенко.

    Комментарии (3)
    22 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Ремонт нефтепровода «Дружба» после удара займет не менее пяти дней

    Сийярто назвал сроки ремонта нефтепровода «Дружба»
    @ Виктор Драчев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода затянутся из-за применения Украиной ракет при последней атаке, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» займут не менее пяти дней, передает ТАСС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным стороны обсудили итоги атаки, нанесенной Украине с применением как ракет, так и беспилотников.

    Он отметил, что последствия удара оказались значительно тяжелее, чем ранее, поскольку были использованы не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты.

    «Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней», – отметил Сиярто.

    Ранее сообщалось, что российская сторона прикладывает максимум усилий для скорейшего возобновления работы нефтепровода, однако повреждения требуют серьезных ремонтных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что действия Украины против нефтепровода «Дружба» направлены на то, чтобы Венгрия и Словакия стали более сговорчивыми.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал от МИД страны вызвать украинского посла из-за ударов по нефтепроводу. Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева против нефтяной инфраструктуры, которая соединяет Россию с Венгрией и Словакией.

    Комментарии (7)
    22 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке

    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей в России

    Toyota отказалась возобновлять продажи новых автомобилей на российском рынке
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    Toyota не намерена возобновлять поставки новых автомобилей в Россию после ухода с рынка в сентябре 2022 года, передает ТАСС. Об этом сообщила представитель компании Каори Хасэгава в комментарии для проекта РБК Autonews.

    «Toyota не планирует начинать экспорт новых автомобилей в Россию и возобновлять продажи новых автомобилей, которые в любом случае подпадают под санкции», – заявила она.

    Хасэгава уточнила, что поставки запасных частей, не подпадающих под санкции, продолжаются ради обеспечения безопасности клиентов марки в России. Она отметила, что официальные продажи и экспорт новых машин прекращены, но число владельцев автомобилей Toyota в стране остается значительным.

    Компания завершила выпуск автомобилей на заводе в Петербурге осенью 2022 года. Предприятие производило до 100 тыс. машин ежегодно, в том числе модели Camry и RAV4, работая по контракту с Минпромторгом РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Renault предпринимает усилия по невозможности возвращения в Россию. Toyota начала продавать новые автомобили в России через московский автосалон, принадлежащий «СП Бизнес Кар».

    Комментарии (11)
    22 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    NYT: США могут остаться без ледоколов
    NYT: США могут остаться без ледоколов
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение американских властей сократить расходы приведет к завершению работы главного исследовательского ледокола, что может подорвать лидерство США в антарктических исследованиях, пишет The New York Times (NYT).

    США могут лишиться своего единственного ледокола для антарктических исследований Nathaniel B. Palmer из-за сокращений бюджета, предусмотренных администрацией президента Дональда Трампа, передает The New York Times.

    Помимо завершения аренды Palmer, планируется приостановить разработку нового судна, которое должно было заменить ледокол в 2030-х годах. Ожидается, что сэкономленные средства будут перенаправлены на поддержку трех американских антарктических станций.

    Ученые опасаются, что уход Palmer фактически приведет к утрате американского присутствия на одном из самых малоизученных участков планеты – побережье Антарктики в море Беллинсгаузена. Как отмечает эколог из Калифорнийского технологического института Энди Томпсон, экспедиции в этот регион сопоставимы по значимости с полетами на Луну, ведь именно здесь теплые океанские течения впервые достигают антарктического ледового щита, размывая его и способствуя глобальному повышению уровня моря.

    «Я просто считаю это трагедией для американской науки», – заявил морской геофизик Роб Лартер из British Antarctic Survey. Он добавил, что особенно сильно пострадают молодые ученые и аспиранты, которые из-за прекращения полевых работ могут покинуть профессию.

    Национальный научный фонд США, отвечающий за полярные исследования, подтвердил начало процесса расторжения аренды Palmer и сообщил, что ищет альтернативные суда и партнерства для продолжения поддержки морских исследований. Тем временем многие ученые настаивают, что потерять Palmer – значит, потерять целое поколение специалистов и уникальные исследовательские возможности.

    Сам ледокол Palmer способен принять на борт 39 ученых и членов экипажа, он располагает шестью лабораториями, аквариумом, ангаром для двух вертолетов, сауной и кинозалом. Он может преодолевать лед толщиной до одного метра, двигаясь со скоростью около пяти с половиной километров в час.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки. Издание Wall Street Journal сообщало о нехватке ледоколов у США для работы в Арктике. Дональд Трамп обсудил вопрос ледоколов с президентом Финляндии во время игры в гольф.

    Комментарии (5)
    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации