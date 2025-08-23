Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.6 комментариев
Приставы начали взыскивать штраф с актрисы Яны Трояновой
Актрису Яну Троянову обязали выплатить штраф в 40 тыс. рублей
Актриса Яна Троянова, включенная в список террористов и признанная иноагентом, не оплатила административный штраф, сумма задолженности составляет 40 тыс. рублей.
Служба судебных приставов начала процедуру взыскания штрафа с актрисы Яны Трояновой, передает РИА «Новости». По данным базы исполнительных производств, Троянова не оплатила 40 тыс. рублей из назначенных ей штрафов.
Ранее актриса была внесена в перечень террористов и экстремистов и признана иноагентом в России. В Минюсте сообщили, что Троянова распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей, выступала против спецоперации на Украине и сотрудничала с иностранными СМИ и иноагентами.
Троянова пыталась оспорить включение в реестр иноагентов в Замоскворецком районном суде Москвы, но суд отказал ей в удовлетворении жалобы. В общей сложности на актрису ранее наложили 80 тыс. рублей штрафа по протоколам за непредоставление отчетности как иноагента.
Яна Троянова известна по фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и сериалу «Ольга».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 40 тыс. рублей для актрисы Яны Трояновой, признанной иностранным агентом, за неподачу отчетности о своей деятельности. Яна Троянова включена в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.