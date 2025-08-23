Приставы начали взыскивать штраф с актрисы Яны Трояновой

Актрису Яну Троянову обязали выплатить штраф в 40 тыс. рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Служба судебных приставов начала процедуру взыскания штрафа с актрисы Яны Трояновой, передает РИА «Новости». По данным базы исполнительных производств, Троянова не оплатила 40 тыс. рублей из назначенных ей штрафов.

Ранее актриса была внесена в перечень террористов и экстремистов и признана иноагентом в России. В Минюсте сообщили, что Троянова распространяла недостоверные сведения о действиях российских властей, выступала против спецоперации на Украине и сотрудничала с иностранными СМИ и иноагентами.

Троянова пыталась оспорить включение в реестр иноагентов в Замоскворецком районном суде Москвы, но суд отказал ей в удовлетворении жалобы. В общей сложности на актрису ранее наложили 80 тыс. рублей штрафа по протоколам за непредоставление отчетности как иноагента.

Яна Троянова известна по фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и сериалу «Ольга».

