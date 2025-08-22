СК завершил расследование дела в отношении писателя Быкова

Tекст: Алексей Дегтярев

Быкова заочно обвинили по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и уклонении от обязанностей иностранного агента, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Как установили следователи, Быков разместил видео на одном из видеохостингов, где, по мнению следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

Также отмечено, что Быков, являясь иностранным агентом, не предоставил предусмотренную законом информацию в уполномоченный орган.

Ранее суд заочно арестовал Быкова по делу о фейках о российской армии. Он был объявлен в розыск в России и на международном уровне. СКР возбудил в отношении Быкова дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.