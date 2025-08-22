Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
СК завершил расследование дела в отношении писателя Быкова
Уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова (иноагент) в публичном распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иностранного агента передано в суд, сообщил Следственный комитет России.
Быкова заочно обвинили по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и уклонении от обязанностей иностранного агента, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Как установили следователи, Быков разместил видео на одном из видеохостингов, где, по мнению следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.
Также отмечено, что Быков, являясь иностранным агентом, не предоставил предусмотренную законом информацию в уполномоченный орган.
Ранее суд заочно арестовал Быкова по делу о фейках о российской армии. Он был объявлен в розыск в России и на международном уровне. СКР возбудил в отношении Быкова дела по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.