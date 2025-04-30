  • Новость часаПутин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что скрывает смерть главного свидетеля самого грязного скандала Америки
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Киев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
    Путин: Разрозненные группы солдат ВСУ сидят в Курской области по подвалам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 20:25 • Новости дня

    На писателя Быкова завели дело за фейки о российской армии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении иноагента и писателя Дмитрия Быкова возбуждено дело по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщил Следственный комитет России.

    Быков подозревается в совершении преступлений по статьям «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России» и «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас на рассмотрении находится вопрос об объявлении Быкова в розыск.

    Ранее Быков ликвидировал свое предприятие в России.

    В феврале 2024 года суд признал Быкова виновным в участии в деятельности нежелательной международной организации и оштрафовал на 10 тыс. рублей.

    30 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21

    Полет нового МС-21 затянулся на полчаса из-за очереди на посадку

    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый испытательный полет частично импортозамещенного МС-21 продлился 80 минут вместо запланированных 50 из-за приоритета посадки гражданских рейсов в Иркутске.

    Первый полет опытного образца МС-21, оснащенного отечественными системами, длился 80 минут вместо запланированных 50, передает ТАСС.

    Летчик-испытатель Роман Таскаев пояснил, что при заходе на посадку борт вынужден был уступить место другим самолетам, прилетающим в гражданский аэропорт Иркутска. «У нас все шло по плану, но воздушная обстановка потребовала пропустить гражданские самолеты; с этим связана задержка по посадке и увеличение времени», – рассказал Таскаев.

    МС-21 взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». В Ростехе уточнили, что аэропорт Иркутска располагается недалеко от аэродрома завода, что иногда создает необходимость согласовывать посадки. По словам экипажа, летные испытания можно будет продолжить после прохождения всех формальностей.

    На борту МС-21 работают российский комплекс бортовой электроники, отечественная вспомогательная силовая установка, светотехника, пульты управления, а также отечественные элементы в системах электроснабжения, гидросистеме и шасси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, компания ранее отгрузила серийные отечественные двигатели для МС-21, а среди преимуществ лайнера МС-21-300 над Ту-154М были названы увеличенная дальность полета, экономичность и современная авионика.

    Коментарии (13)
    30 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ обернулось провалом

    Певица Брежнева собрала лишь половину зала на концертах в Алма-Ате и Ташкенте

    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ обернулось провалом
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Гастрольный тур Веры Брежневой по СНГ сопровождается низким спросом на билеты, зал в Алма-Ате оказался заполнен только наполовину, как и в Ташкенте.

    Турне певицы Веры Брежневой по СНГ едва собирает по половине зала. Во Дворце Республики в Алма-Ате из 2567 билетов было продано только 1283 при стоимости от 2700 до 9600 рублей, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Аналогичная ситуация наблюдается с концертом певицы в Ташкенте, который пройдет 1 мая во Дворце кино имени Алишера Навои. На мероприятие продано 1033 билета из 1890, а цены составляют от 2200 до 6000 рублей.

    С такими показателями, отмечает источник, «азиатские концерты» Брежневой могут финансово провалиться.

    Вера Брежнева в октябре 2024 года отменила запланированный на ноябрь гастрольный тур из-за невыполненных организаторами обязательств, по ее словам. Продюсер Сергей Дворцов эту версию опроверг. Возобновить деятельность певица пообещала весной 2025-го.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уехавшие из России артисты перестали интересовать публику за рубежом, билеты на их концерты плохо продаются, а частота самих выступлений сокращается.

    Коментарии (16)
    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине

    Госдеп пригрозил прекращением участия США при отсутствии прогресса по Украине

    Госдеп пригрозил выходом США из переговоров по Украине
    @ imago images/Xinhua/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов, подчеркнув важность продвижения сторон.

    Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс, передает РИА «Новости». Брюс подчеркнула: «Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников».

    Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта. Кроме того, Брюс отметила, что обе стороны должны представить конкретные предложения, иначе США покинут переговорный процесс.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что его высказывания по Крыму мешают диалогу с Россией. По мнению Трампа, ситуация на Украине критическая, и Зеленскому нужно достичь мира, иначе страна будет потеряна через три года.

    Москва неоднократно отмечала недоговороспособность Киева. Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала на срыв Зеленским переговоров в Лондоне, пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о некотором прогрессе на переговорах, однако подчеркнул, что предстоит еще много обсуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить военную помощь Киеву, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сорваны, он также предложил рассмотреть вопрос о выходе США из переговоров через две недели, а в случае саботажа со стороны участников переговоров пообещал вывести американскую делегацию из процесса, при этом эксперты указывают на отсутствие у Вашингтона рычагов давления на европейских партнеров.

    Коментарии (29)
    30 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы
    @ Nick Wass/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Александру Овечкину пока рано в Зал славы, так как он не соответствует основному условию, являясь действующим игроком, да и смысла пока нет.

    Руководитель Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф отказал российскому хоккеисту Александру Овечкину во включении в Зал славы, так как он является действующим игроком, сообщил портал Sport24.

    «Конечно, Александр получит награды от IIHF. Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», – сказал Тардиф.

    В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и доведя общее число голов в лиге до 897. В сумме за карьеру в НХЛ на его счету 972 шайбы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин стал первым российским хоккеистом, забросившим 75 шайб в матчах Кубка Стэнли, отличившись в игре против «Монреаль Канадиенс».

    До этого Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф.

    Коментарии (8)
    30 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    @ t.me/su_skr86

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме Ханты-Мансийска в результате непроизвольного взрыва самодельного устройства во время подготовки теракта пострадали пять человек, включая двоих предполагаемых исполнителей, сообщила ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России пресекла действия завербованных украинскими спецслужбами агентов в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.

    По данным следственных органов, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

    При сборке самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва были разрушены две квартиры, пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая самих подозреваемых в подготовке преступления.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. СБ Белоруссии и ФСБ России задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Компоненты взрывного устройства были доставлены в Югру гражданином Молдавии на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Согласно данным следствия, детали устройства были замаскированы под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу, которые передал агент в Ивано-Франковске.

    Ранее агент СБУ Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

    Коментарии (16)
    30 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России

    Сенатор Климов: У России есть средства и силы ответить на попытки НАТО устроить морскую блокаду

    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решения западных политиков преследуют две цели – запугать Россию и заработать политические очки. Однако их попытки морской блокады и досмотра российских судов встретят своевременные ответные меры со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее помощник президента Николай Патрушев указал на попытки морской блокады России со стороны НАТО.

    «Попытки морской блокады России и досмотра российских судов – это провокация», – подчеркнул сенатор Андрей Климов. «Действия Запада угрожают в том числе и Калининградской области, снабжение которой реализуется по морю. В странах Прибалтики, а затем и в других государствах НАТО неоднократно озвучивали планы по изоляции российского эксклава», – напомнил собеседник.

    Впрочем, Североатлантический альянс проявляет активность не только на Балтике, но и в акватории Северного моря, а также в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Все решения западных политиков преследуют как минимум две цели – попробовать запугать Россию и заработать некие политические очки», – считает парламентарий.

    «Российское руководство анализирует эти действия, разрабатывает и принимает своевременные меры для обеспечения безопасности страны. У нас есть силы и средства для того, чтобы ответить на попытки морской блокады и досмотр наших судов. Это, кстати, понимают и здравомыслящие люди на Западе, в их числе и некоторые специалисты НАТО», – заключил Климов.

    Ранее помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил рост военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, он рассказал об увеличении случаев досмотра российских судов в международных водах. По его словам, нужно принять дополнительные меры для нейтрализации угроз нацбезопасности России.

    «В международных отношениях возросла роль фактора силы. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов», – сказал Патрушев.

    Задачи по защите национальных интересов России в Мировом океане военными методами возложены на Военно-морской флот, добавил он. «Сегодня идет активное оснащение флота современными образцами вооружения, военной и специальной техники», – напомнил Патрушев.

    Накануне он в интервью ТАСС сообщил, что НАТО ведет у границ России учения, на которых отрабатывает сценарий захвата Калининградской области. В частности, альянс тренируется блокировать судоходство на Балтике и в Черном море. Кроме того, отрабатываются превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

    Напомним, в середине апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил закон, позволяющий ВС и ВМС страны применять силу к любым судам, заподозренным в повреждении подводных кабелей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что решение Таллина может осложнить движение российского танкерного флота по Балтике, а также создаст риски для Калининградской области.

    Коментарии (26)
    29 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman

    Йеменские хуситы сообщили о возможном прямом попадании по авианосцу США в Красном море

    Хуситы заявили о попадании в американский авианосец Harry Truman
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные формирования хуситов не исключили, что американский авианосец Harry Truman был поражен в ходе недавней атаки в Красном море.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), заявили о возможном прямом попадании по американскому авианосцу Harry Truman во время недавней атаки в Красном море, передает ТАСС. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

    Источник в министерстве обороны хуситов заявил: «Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий». Более подробной информации о характере повреждений или подтверждении со стороны США на данный момент не приводится.

    Ситуация в Красном море остается напряженной на фоне регулярных нападений на корабли коалиции, в том числе ВМС США. Хуситы неоднократно заявляли о намерении продолжать атаки до прекращения израильских операций в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по авиабазе Неватим на юге Израиля, а в результате авиаудара Соединенных Штатов по миграционному центру в городе Саада на северо-западе Йемена число погибших выросло до 68 человек.

    Коментарии (12)
    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Коментарии (60)
    30 апреля 2025, 08:35 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В эфире радиостанции WABC спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что оказался под впечатлением от посещения Кремля.

    Уиткофф назвал Кремль «впечатляющим местом» и рассказал о своих ощущениях от встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Американский спецпосланник подчеркнул, что ни одна из его встреч с Владимиром Путиным не длилась меньше трех часов, а одна из них почти достигла пяти часов.

    По его мнению, российский лидер видит уникальную за десятилетия возможность для России переосмыслить диалог с США.

    Ранее сообщалось, что на переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой.

    Коментарии (6)
    30 апреля 2025, 08:55 • Новости дня
    ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера
    ФСБ рассекретила новые документы о самоубийстве Гитлера
    @ Scherl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности опубликовала ранее засекреченные материалы, раскрывающие дополнительные факты о последних днях лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в бункере.

    В документах содержатся дополнительные сведения о событиях, произошедших в подземном бункере Гитлера за несколько часов до его самоубийства и сразу после этого, передает РИА «Новости».

    Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине, который в тот момент находился в полном окружении советскими войсками. Рассекреченные материалы раскрывают детали произошедшего, включая показания свидетелей и описание обстановки в бункере в последние часы жизни нацистского лидера.

    Публикация новых документов связана с 80-летием со дня гибели Гитлера и призвана дать более полное представление о его последних днях и о реакции окружения после его смерти.

    Ранее ФСБ рассекретила детали нацистских экспериментов в концлагере Заксенхаузен. Рассекреченные документы содержат признания бывшего коменданта о массовых убийствах, опытах и методах уничтожения узников концлагеря в годы войны.

    Коментарии (18)
    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

    Коментарии (2)
    30 апреля 2025, 08:41 • Новости дня
    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе

    Журналисты группы «Второе мая» помешали расследованию трагедии в Одессе

    В Киеве создали спецгруппу журналистов для срыва следствия по трагедии в Одессе
    @ Максим Войтенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вмешательство ангажированной чиновниками журналистской группы под неофициальным названием «Второе мая» усложнило объективное расследование событий в одесском Доме профсоюзов, заявил представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

    Представитель одесского подпольного движения заявил, что группа журналистов занималась фальсификацией данных, которые предоставлялись не только средствам массовой информации, но и судам, а также Европейскому суду по правам человека, передает РИА «Новости».

    В подполье считают, что говорить о независимом расследовании трагедии невозможно из-за деятельности этой группы. По словам собеседника агентства, группу создали по поручению тогдашнего главы СНБО Украины Андрея Парубия, который являлся куратором и организатором событий в Одессе.

    Ранее очевидец Игорь Немодруг рассказал, что по участникам антимайдана в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стреляли снайперы с территории Одесского военного округа.

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе заявила, что националисты отрезали ступни погибшим и избивали уцелевших в «коридоре позора».

    Европейский суд по правам человека признал Киев виновным в непринятии мер для предотвращения массового насилия.

    В Госдуме выразили мнение, что Одесса является чужеродной в составе Украины.

    Коментарии (12)
    30 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным «Варяг».

    «Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополосы, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.

    Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

    Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 12:33 • Новости дня
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона общества «Знание» привел примеры настойчивости Иосифа Сталина в годы войны и примеры героизма советских людей.

    Представитель Кремля напомнил, что в начале войны СССР необходимо было экстренно эвакуировать и восстановить работу заводов на новых местах, передает ТАСС.

    «Я недавно читал одни мемуары, как докладывал один руководитель завода Сталину: «Нас перевезли в Самару, наш завод, и мы выпустили 20 самолетов за месяц». И Сталин ему позвонил и сказал: «Я приговорю вас к расстрелу. Вы должны были выпустить 200, а не 20 самолетов». И через две недели уже вышли на тот нужный ритм производства самолетов», – заявил Песков.

    Он отметил, что только в 1944 году союзники открыли Второй фронт, несмотря на многочисленные усилия Сталина. Советский лидер отзывал послов, направлял протесты, однако союзники приняли решение лишь тогда, когда осознали, что СССР одерживает победу над Германией.

    Песков также порекомендовал к прочтению произведения маршала Георгия Жукова и повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», подчеркнув их значимость для понимания войны.

    Кроме того, он упомянул подвиг Алексея Маресьева и сообщил о недавнем присвоении Волгоградскому аэропорту имени «Сталинград». По его словам, Волгоград – это город, где ощущается «величие земли, пропитанной кровью и героизмом советских людей».

    Ранее президент Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгограда исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    Коментарии (30)
    Главное
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Американский ВВП неожиданно пошел на спад
    Арестованы обвиняемые в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьеве
    На писателя Быкова завели дело за фейки о российской армии
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву
    Стало известно о планах Эстонии отправить роту на Украину
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............