Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.0 комментариев
Писатель Быков закрыл российский бизнес
Иностранный агент и писатель Дмитрий Быков* ликвидировал свое предприятие в России, соответствующее сообщение появилось в сервисе автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».
ИП Быков имеет регистрацию от ноября 2018 года, его основным видом деятельности указано исполнительское искусство, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, ИП прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения 29 марта.
В феврале 2024 года суд признал Быкова виновным в участии в деятельности нежелательной международной организации и оштрафовал на 10 тыс. рублей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом