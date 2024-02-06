  • Новость часаВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией
    Сунак заявил о готовности отразить «нападение» России
    Шойгу удивил китайцев обращением «уважаемый товарищ»
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    В портах Ленобласти введен режим повышенной готовности
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    В Киеве рассказали об аудите действий ВСУ
    МИД допустил выход России из Арктического совета
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    16 комментариев
    6 февраля 2024, 10:39 • Новости дня

    Писатель Быков оштрафован за участие в нежелательной организации

    Суд оштрафовал писателя Быкова на 10 тыс. рублей за участие в нежелательной организации

    Tекст: Вера Басилая

    Никулинский суд Москвы признал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в перечень иноагентов) виновным в участии в деятельности нежелательной международной организации и оштрафовал на 10 тыс. рублей.

    Адвокат Быкова (признан иноагентом) Василий Кушнир объяснил, что причиной этого штрафа стало интервью, которое Быков дал «Новой газете Европа», которую летом 2023 года генпрокуратура России признала нежелательной в России. Суд расценил беседу писателя с этим изданием как сотрудничество с нежелательной организацией, передает ТАСС.

    Ранее Никулинский суд Москвы признал Быкова (признан иноагентом в России) виновным в нарушении закона об иноагентах и назначил ему штраф.

    Дмитрий Быков* – писатель, поэт, публицист, критик внесен в список СМИ-иноагентов в 2022 году. В июне суд уже штрафовал его за нарушение закона об иноагентах.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    5 февраля 2024, 13:59 • Новости дня
    Садальский объяснил отъезд Пугачевой из России

    Актер Стас Садальский заявил, что Алла Пугачева уехала из России из-за мужа

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева уехала из России ради своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов), а не из-за счетов за рубежом, заявил заслуженный артист РСФСР Стас Садальский.

    Артист считает, что Пугачева стала «рабой любви» и уехала в Израиль, как «жена декабриста».

    «Мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: любовь зла, полюбишь и козла», – цитирует «Аргументы и факты» Садальского.

    По его словам, вряд ли певица принимала решение уехать из России из-за якобы имеющихся там зарубежных счетов. Мужа Пугачевой Садальский назвал «очень глупым человеком», который привел Пугачеву к нынешней катастрофе, когда она бросила все, «вынуждена скитаться».

    Ранее Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии.

    Напомним, Пугачева приезжала в Россию в ноябре. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    5 февраля 2024, 13:14 • Новости дня
    Сальдо: Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что взятый в плен польский наемник решил присоединиться к России, чтобы освободить Украину от нацизма.

    Сальдо напомнил, что поляк осознал «на собственной шкуре подлость украинских нацистов», когда они бросили его раненым в бою в Крынках, передает RT.

    Он добавил, что пленный поляк решил вместе с ВС России освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма.

    Губернатор добавил, что польский наемник призвал всех жителей Польши выступить против политики действующих властей, которые закрывают глава на преступления бандеровцев и их последователей.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии.

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    5 февраля 2024, 11:18 • Новости дня
    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного

    Политолог Чеснаков: Слова Зеленского о желании уволить Залужного говорят о недоговороспособности украинской власти

    Политолог назвал три кризиса Зеленского после слов о желании уволить Залужного
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Слова Зеленского являются чрезвычайно важным сигналом. Они свидетельствуют о кризисе легитимности, кризисе доверия и кризисе понимания в украинской власти. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Чеснаков. Ранее Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

    «Признание Зеленского в наличии желания уволить Залужного – чрезвычайно важный сигнал. Я бы даже сказал – чрезвычайный сигнал. Он фиксирует по меньшей мере три кризиса украинского руководителя и власти в целом», – написал в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    Первым он называет «кризис легитимности». По его словам, если Зеленский, который де-факто является руководителем и верховным главкомом, не отправит Залужного в отставку в течение суток, «можно не считать его президентом и главнокомандующим». «Просто так. Пустое место. Бессилие политической воли. Как можно исполнять приказы человека, который не знает, что делает и публично доказывает, что у него нет плана в самом важном деле, которым он должен быть занят. Только размышления и сомнения», – поясняет эксперт.

    Также политолог отмечает «кризис доверия». «Если Зеленский говорит такое публично, то он свидетельствует и подтверждает, что он лично и его офис (все равно он) постоянно врали аудитории и действительно организовали негативную медийную кампанию против командующего ВСУ для набора собственных политических очков», – пояснил аналитик.

    Последний, по мнению Чеснакова, кризис заключается в «кризисе понимания». Он отмечает, что если Зеленский говорит об увольнении ключевого должностного лица в своих ВС в каком-то заведомо проходном интервью зарубежному СМИ, «то он либо дурак, либо ничего не понимает в политике».

    «С таким политиком и человеком точно нельзя ни о чем вести переговоры. Он не может быть договороспособен в принципе. Клиент «поплыл». Можно добивать. Сам же публично дал команду «фас» в отношении себя», – заключил Чеснаков.

    Ранее Владимир Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – сказал Зеленский в эфире итальянского телеканала Rai1.

    Размышляя об изменениях в высших кругах украинской власти, Зеленский предположил, что Киеву необходимо «двигаться в едином направлении» и «иметь позитивную энергию, оставив негативную дома».

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

    По информации The Washington Post, Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного тем, что новый командующий «обновит ситуацию на фронте». По его словам, кадровые перестановки также могут повлиять на союзников, ослабивших в последнее время финансовую поддержку.

    Звучали и другие объяснения, почему Зеленский хочет уволить Залужного. Как заявлял американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, «ряд американцев полагает», что Зеленский знает о «секретных переговорах», которые Залужный с «прошлой осени напрямую или через помощников продолжил вести» с Западом.

    С этими переговорами Херш связывает и заявление Залужного о «тупике» в конфликте, высказанное в статье для британского издания The Economist. Херш сообщил, что один американский чиновник счел конфликт Зеленского и Залужного «старомодной борьбой за власть». Источник Херша полагает, что «Зеленскому настанет конец, если он попытается продолжать идти своим курсом с армией, которая находится на стороне генерала». «Его ожидает мятеж», – заявил чиновник.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не станут вмешиваться в ситуацию вокруг возможного увольнения главнокомандующего ВСУ.

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    5 февраля 2024, 12:06 • Новости дня
    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог Скачко: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти

    Политолог: Увольнение Залужного – последний шанс Зеленского остаться у власти
    @ Marcin Banaszkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Зеленский хочет остаться у власти по истечении официального срока. Для этого ему надо доказать, что он готов выполнять задачи, ставящиеся Западом. Демонстрацией решимости может стать увольнение главкома ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже весной. Поэтому дальнейшее нахождение Зеленского у власти без заинтересованности покровителей остается под вопросом», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Именно поэтому он выступает с заявлением в иностранных СМИ. С одной стороны, он обращается к западной аудитории. А с другой – интервью было дано итальянскому телеканалу. Так что Зеленский вроде как даже пытается показать свою независимость от позиции США и Британии. Но это мнимая независимость», – подчеркивает собеседник.

    «Для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках. Если Зеленский не воспользуется данной возможностью, то, вероятно, главком ВСУ его заменит», – резюмировал Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 заявил о желании уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Так он ответил на вопрос о его конфронтации с генералом. Кроме того, он отметил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства не только в военной сфере. По его словам, изменения затронут всю группу управленцев, которые «ведут машину страны».

    Правительство Украины проинформировало Белый дом о намерении Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Washington Post. В Вашингтоне «не поддержали» это решение, но и «не возразили». Белый дом рассматривает данный вопрос как «суверенный выбор» страны.

    Позднее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Валерия Залужного, подчеркнув, что подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Он отметил, что США не собираются «вмешиваться в это конкретное решение».

    Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее утверждал, что Владимир Зеленский захотел отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.

    Ранее телеканал CNN также сообщал, что Зеленский готов уволить Залужного в ближайшее время из-за разногласий по поводу ведения боевых действий. По данным СМИ украинский руководитель на одном из собраний предложил главкому ВСУ уйти в отставку и занять другую должность, на что генерал не дал своего согласия.

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в Москве следят за новостями о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Представитель Кремля назвал очевидным и однозначным то, что у украинского руководства сейчас много проблем.

    Напомним, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    5 февраля 2024, 13:05 • Новости дня
    Министр ЧС ЛНР Алексей Потелещенко погиб при ударе ВСУ по пекарне Лисичанска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара украинской армии по пекарне города Лисичанска 3 февраля, сообщил представитель МЧС региона.

    Как сообщил источник ТАСС, среди погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в минувшую субботу министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко.

    Ранее в Кремле назвали чудовищным терактом удар по Лисичанску.

    Напомним, в субботу ВСУ нанесли удар по пекарне в городе Лисичанске. В результате погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

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    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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    6 февраля 2024, 00:19 • Новости дня
    Задержанный Аргентиной по запросу Киева россиянин попросил политическое убежище

    Защита задержанного в Аргентине по запросу Киева Чуркина подала прошение о предоставлении ему политического убежища

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентинский адвокат Игоря Чуркина, ожидающего суда в Аргентине, подал прошение о предоставлении россиянину политического убежища, сообщила заведующая консульским отделом посольства России Наталия Пустовалова.

    Пустовалова сообщила, что российские дипломаты поддерживают «постоянный контакт с Чуркиным», который обвиняется в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Пустовалова заявила, что консульский отдел готов предоставить Чуркину «юридическую помощь в рамках своей компетенции», передает РИА «Новости».

    Адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар заявил, что вероятность выдачи россиянина Киеву «низкая», экстрадиция возможна только в случае, если произойдет что-то непредвиденное, например, если Чуркина сочтут «угрозой обществу», передает ТАСС.

    Он пояснил, что «рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу». Адвокат сообщил, что Чуркин «попросил гражданство Аргентины, у него аргентинцы в семье».

    Украинский запрос Рубилар назвал «крайне расплывчатым». Он отметил, что в Аргентине максимальный срок по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении – год, а выдать могут только преступников, осужденных на большие сроки. Рубилар счел обвинения в адрес Чуркина политическим преследованием: «Говорят же о войне экстрадиций».

    В пятницу сообщалось, что в течение 45 дней в Аргентине пройдет заседание суда, на котором решат, следует ли экстрадировать Чуркина на Украину. Сейчас он освобожден под подписку о невыезде.

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    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

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    5 февраля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин поручил снять возрастные ограничения для бойцов СВО по ипотеке под 2%

    Путин поручил снять ограничения по возрасту для бойцов СВО при получении дальневосточной ипотеки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на бойцов спецоперации без ограничений по возрасту и семейному положению.

    Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству ... обеспечить внесение в условия программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» изменений, предусматривающих распространение программы на граждан, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции, и членов семей граждан, погибших (умерших) в связи с выполнением задач специальной военной операции», – говорится в тексте документа.

    Уточняется, что речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан.

    Ранее Путин заявлял, что социальные пособия и выплаты для всех участников спецоперации на Украине и их родственников должны быть одинаковыми.

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    5 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    На Украине заочно предъявили обвинение российскому генералу Резанцеву

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому генерал-лейтенанту, командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якову Резанцеву.

    СБУ обвинила Резанцева в «ведении агрессивной войны». Утверждается, что он осуществлял командование российскими подразделениями на Херсонском направлении, передает ТАСС.

    Ранее на Украине предъявили обвинение в коллаборационизме председателю Народного совета ДНР, Герою ДНР и командиру батальона «Спарта» Артему Жоге.

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    6 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО семи украинских беспилотников над Белгородской областью

    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием семи беспилотников, БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Средствами ПВО все БПЛА были перехвачены. Для атаки украинские войска использовали беспилотники самолетного типа, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате падения БПЛА с последующей детонацией в городе Губкине никто не пострадал.

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

    • Залужный пытается спастись

      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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