Писателя Быкова повторно оштрафовали за неуказание статуса иноагента

Tекст: Валерия Городецкая

Быков признан виновным в административном нарушении из-за неуказания им статуса иноагента в публикациях в соцсетях, передает РИА «Новости». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Согласно постановлению суда, писатель «допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом». Представитель Быкова просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.

Дмитрий Быков* – писатель, поэт, публицист, критик внесен в список СМИ-иноагентов в 2022 году. В июне суд уже штрафовал его за нарушение закона об иноагентах.