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Писателя Быкова повторно оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Никулинский суд Москвы признал писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом в России) виновным в нарушении закона об иноагентах и назначил ему штраф.
Быков признан виновным в административном нарушении из-за неуказания им статуса иноагента в публикациях в соцсетях, передает РИА «Новости». Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Согласно постановлению суда, писатель «допустил распространение материалов в мессенджере Telegram без указания на то, что эти материалы произведены или распространены иностранным агентом». Представитель Быкова просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью.
Дмитрий Быков* – писатель, поэт, публицист, критик внесен в список СМИ-иноагентов в 2022 году. В июне суд уже штрафовал его за нарушение закона об иноагентах.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом