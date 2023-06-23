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Писателя Быкова оштрафовали за неуказание статуса иноагента
Суд оштрафовал писателя Дмитрия Быкова за неуказание статуса иноагента на YouTube
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Никулинский суд Москвы постановил оштрафовать писателя Дмитрия Быкова (признан в России СМИ-иноагентом) на 40 тыс. рублей за неуказание своего статуса иноагента на YouTube.
Писателя признали виновным в административном правонарушении в связи с неуказанием им статуса иноагента, решение принималось в его отсутствие, так как Быков (признан СМИ-иноагентом в России) проживает за границей, передает ТАСС.
Дмитрий Быков* – писатель, поэт, публицист, критик внесен в список СМИ-иноагентов в 2022 году.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России
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Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.
Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины.
Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь.
ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
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Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия
У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.
Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».
На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.
Минобороны показало боевую работу снайперов под артобстрелом
Опубликована видеозапись боевой работы российских снайперов под украинским артобстрелом
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Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу.
Ведомство сообщило в Telegram, что «парни попали под артиллерийский обстрел противника, но продолжили идти к своей цели». Снайперская пара «выполнила свою задачу, «сняв» трех военнослужащих ВСУ».
Стрелок-снайпер из Западного военного округа с позывным «Лазарь» рассказал, как его группа пробивалась под артиллерийским огнем в район выполнения боевой задачи.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении ТОС «Солнцепек» термобарическими боеприпасами уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли «две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин». Кроме того, сбит украинский беспилотник, передает ТАСС.
На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение подразделений ВСУ на боевых бронированных машинах. В результате авиаудара по ним украинские военные «понесли значительные потери личного состава и техники». Также авиация нанесла удар по трем украинским опорным пунктам и месту временной дислокации у населенных пунктов Петровское и Терны.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки и пункт временной дислокации в Авдеевке, передает РИА «Новости».
На Лисичанском направлении сорвана ротация личного состава украинских войск. Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ у Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, гаубицу «Мста» и два миномета в районе Острого, Марьинки и Красногоровки.
Минобороны России сообщило, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Напомним, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Российские войска отразили атаки противника.
Нарышкин рассказал о планах Киева начать карательную операцию в Донбассе в 2022 году
Нарышкин: Киев планировал с подсказки Запада начать задушить Донбасс в 2022 году
У российских властей была информация о том, что Киев к 2022 году готовил силы, чтобы «задушить Донбасс», из-за этого Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, у Москвы есть достаточно данных, согласно которым Киев планировал сконцентрировать серьезные силы вокруг Донбасса, чтобы «окончательно задушить» регион, передает РИА «Новости».
«Действительно, Киев планировал с согласия, даже с подсказки западных хозяев в конце февраля – начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – заявил Нарышкин со ссылкой на документы, обнаруженные российскими военными в начале спецоперации.
Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул глава СВР.
Нарышкин также назвал заблуждением мысли западных элит, считающих, что возможно «сокрушить Россию силой оружия». «Видимо, именно так, убеждая себя в том, что не было в истории ни обороны Брестской крепости, ни Сталинградской, ни Курской битвы, не было якобы ни красного Знамени Победы над рейхстагом, некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», – сказал он.
По его словам, последствие этого заблуждения испытывают на себе теперь украинские военные и наемники из западных стран, погибающие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов США и ряда государств НАТО.
Ранее Нарышкин заявил, что российские силы сдерживают контрнаступление не вооруженных сил Украины, а группировки Североатлантического альянса, который использует украинских военных в качестве живой силы.
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Военный эксперт рассказал о переброске колонн ВСУ с резервами под Купянск
Военный эксперт Марочко рассказал, что украинское командование перебрасывает колонны с резервами под Купянск
Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, в колоннах следует новая тяжелая техника, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что движение украинской боевой техники, ранее не участвовавшей в боевых действиях, замечено с северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск. В состав колонн входят танки, автомобильная и бронированная техника.
Марочко добавил, что в грузовых автомобилях едет личный состав и перевозят материальное имущество, передает РИА «Новости».
Ранее Марочко сообщал, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Украинская разведка спрогнозировала еще два-три месяца активных боевых действий
Активные боевые действия будут продолжаться на Украине в ближайшие два-три месяца, заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Как заявил Скибицкого, активные боевые действия «наступательного и оборонительного характера» продолжатся еще два-три месяца, передает ТАСС.
Ранее двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявили CNN, что проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий.
Военкоры показали уничтожение украинских танков «Аллигаторами» на Времевском выступе
Военкоры показали уничтожение украинских сил «Аллигаторами» на Времевском выступе в Запорожье
Военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено, как российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» помогают отражать атаку украинской техники и пехоты на Времевском выступе в Запорожской области.
На кадрах зафиксированы удары по украинским танкам и пехоте в ходе недавних вылетов боевых вертолетов группировки «Восток». Бронетехника противника была уничтожена управляемыми ракетами с большого расстояния, сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Ранее Минобороны также показало уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор».
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российские войска ночью нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Отмечается, что все цели достигнуты, а объекты поражены.
Ранее Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ в Запорожье.
Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину
Военный эксперт Козюлин: США прощупывают почву перед отправкой кассетных боеприпасов Украине
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Официально Вашингтон не передает кассетные боеприпасы Украине, однако заявление Пентагона о «полезности» такого вооружения наводит на мысль, что поставки скоро начнутся, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ.
«Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения. Поэтому многие страны их и запретили», – продолжил военный эксперт.
«Однако это не останавливает Украину. ВСУ уже уличали в применении ПФМ-1 «Лепесток», которые доставляются именно с помощью кассетных боеприпасов. Что же касается Вашингтона, то Штаты официально не поставляют подобные вооружения Украине», – рассуждает собеседник.
«Но высказывания Пентагона на этот счет и слова о «полезности» наводят на мысль об очередном прощупывании почвы со стороны США. Вполне вероятно, что при провале контрнаступления ВСУ Штаты решатся на официальную отправку кассетных боеприпасов ВСУ», – полагает эксперт.
«В таком случае России стоит максимально оперативно организовать мощную информационную кампанию. Наши чиновники и дипломаты должны настойчиво говорить о применении негуманного оружия. Не исключаю, что части западных стран такие действия США могут не понравиться», – считает собеседник.
«Но надо признать, что нашим военным в этот момент придется непросто. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – резюмирует Козюлин.
Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. Об этом сообщает издание Reuters. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск РФ.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ.
По ее словам, в настоящий момент поставка подобных снарядов невозможна в связи с ограничениями со стороны Конгресса США, введенными в связи с опасениями по поводу будущего единства союзников.
При этом кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра, что делает их потенциально опасными для гражданского населения, проживающего вблизи мест сражений.
Напомним, Украина попросила США о предоставлении кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять ВСУ разработанные в Штатах снаряды данного типа времен холодной войны.
В Сенате США подготовили резолюцию на случай использования ЯО на Украине
Сенатор США Грэм подготовил резолюцию на случай использования Россией или Белоруссией ядерного оружия на Украине
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подготовили проект резолюции на случай, если Россия, Белоруссия «или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал спекуляции сенаторов абсурдными.
Сенаторы предлагают считать подобные действия «нападением на само НАТО». Резолюция не имеет обязательной силы, передает ТАСС.
По словам Антонова, такая «дешевая риторика местной элиты демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере». Он подчеркнул, что при размещении ЯО в Белоруссии Россия «сделала ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий».
Он назвал подготовленный проект резолюции «очередным проявлением слепой ненависти» к России со стороны тех, кому хочется «еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине». Подобные действия демонстрируют, «кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США», сказал он.
«Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность», – подчеркнул Антонов.
Напомним, первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии. В марте президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона не отдаст белорусской тактическое ядерное оружие России, но разместит его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Эксперты: Нацизм на Украине имеет одни корни с гитлеровским фашизмом
Политологи назвали СВО выученным уроком истории
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Россия получила неопровержимые доказательства готовящейся угрозы на территории Украины и сработала на опережение, начав СВО. Подготовку к агрессии против Москвы вели западные страны, подпитывая украинский национализм. К такому выводу пришли эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «СВО: выученные уроки истории».
«22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Сейчас нацизм вновь поднимает голову, не добили его тогда. Россия выучила урок, страна сработала на опережение, начав СВО в ответ на вызов соседа, где царит нацизм. Идея западных политиков по насаждению нацизма провалилась, но угроза никуда не делась», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Украина нарушила все договоренности. Речь даже не о «Минске». Что стало краем? Три вещи. Первое – в декабре начала развертываться военная группировка в 1 млн человек на границе Донбасса. Мы перехватили 22 января приказ командующего нацгвардией Украины Николая Балана о необходимости завершения подготовки к наступательным действиям к 28 февраля 2022 года», – рассказал эксперт.
«Одновременно с этим 22 января был приказ от начальника штаба нацгвардии Украины Владимира Кондратюка о подготовке наступления на Донбасс. Второе – решение размещать базы НАТО открыто, без всяких фиговых листочков. Третье – размещение ракет средней дальности на территории Украины. А это уже взведенный курок пистолета у нашего виска», – добавил он.
После 2014 года Украина окончательно перешла под контроль западных стран, начался процесс трансформации сознания у населения и стало очевидно, что ее пытаются оторвать от России, отметил Петр Скоробогатый, заместитель главного редактора – редактор отдела политики журнала «Эксперт». «Один из сценариев развития ситуации на Украине – афганский, при котором Украина будет брошена западными спонсорами. Возможно, на ее месте будет хаос. Если же проект будет реализован, мы увидим полностью нацистскую Украину», – полагает эксперт.
«Преступления Украины очень схожи с фашистскими, мы их расследуем, анализируем, делаем выемки документов. Украинцы с удовольствием себя чувствуют фашистами. Понятно, что в идеологическом плане – это абсолютно западная инициатива», – отметил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ.
«Нужно четко понимать, что, говоря о нацизме на Украине, мы не просто проводим аналогию с гитлеровским фашизмом, это один и тот же нацизм с одними корнями. Особое распространение эти идеи получили в Англии», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.
«В 80-х годах из Канады хлынул мутный поток фашистской пропаганды, который расцвел в 90-х, пропитывая все общество. Большинство стран мира на Генассамблее ООН голосовали и голосуют за российскую резолюцию о противоборстве нацизму. Не поддерживали ее лишь США и Украина. Потом к ним присоединилась Германия, Канада, Швеция – все, кто раньше воздерживались, сейчас открыто подняли забрало», – отметил он.
«Вчера в Молдавии приняли решение, что Дня Победы там не будет. Сегодня канцлер Германии отчитывался, как поддерживается война на Украине. Это высказывание специально приурочено к сегодняшней памятной дате», – отметил Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН.
«22 июня стягивает к себе смыслы не случайно. Активное переписывание истории – сигнал. Где переписывается история, начинаются проблемы – так реализуется восточно-европейская политика. Это выражается в поддержке этнонационализма, который направлен на ревизию истории. Сегодня необходимо пересматривать российскую политику на постсоветском пространстве. Нужно переходить к более масштабной работе, направленной на деконструкцию этнократических режимов», – подчеркнул эксперт.
В этой работе могут помочь российские музеи. Их экспозиции и фонды содержат вещественные доказательства о тысячелетней истории нашей страны и народе-победителе со своими важными ценностями – щитом против тлетворных влияний, отметил Андрей Сементковский, военный историк, эксперт по Великой Отечественной войне.
«Мы говорим о многонациональности, удивительной стойкости нашего народа. Сегодняшнее поколение россиян осталось верным заветам победителей. Когда мы смотрим на Знамя Победы, мы преисполняемся желанием продолжать их дело борьбы с нацизмом», – сказал историк.
«Межмузейная группа при Министерстве культуры собирает трофеи, идеологические материалы, литературу, материалы, связанные с народными республиками, добровольческими подразделениями, личные истории бойцов. Все это составляет музейный фонд. Мы работаем не только в зоне боевых действий, но и в регионах России, далеких от передовой, где местные жители объединяются вокруг помощи фронту», – отметил Никита Аникин, заместитель директора Государственного центрального музея современной истории России.
В завершение дискуссии эксперты отметили, что Россия вынесла трагический урок из 22 июня 1941 года и не позволила противнику начать военные действия в тот момент, когда страна была не подготовлена.
Пентагон счел кассетные боеприпасы «полезными» для ВСУ
Представитель Пентагона Купер объяснила решение ведомства не передавать Украине «полезные» кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы, по мнению аналитиков Пентагона, были бы полезны вооруженным силам Украины против окопавшихся российских войск, но США не поставляют их Киеву, сообщила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ, передает Reuters.
Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.
По словам Купер, «движения вперед в контексте предоставления этих возможностей» не наблюдается из-за «ограничений» со стороны Конгресса США, а также «обеспокоенности о единстве союзников», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина попросила США о поставках кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны.