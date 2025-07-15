Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю

Депутат Матвейчев назвал писателя Акунина мастером литературных подделок

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, иноагент, в списке террористов и экстремистов) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. А писателя Дмитрия Быкова (признан иностранным агентом) объявили в розыск. Однако, по какой именно статье Уголовного кодекса он преследуется, пока не сообщается.



«Борис Акунин заявил о себе в нашем медийном пространстве и нашей культуре, элите в начале нулевых годов. 25 лет назад, когда появились первые книжки про Эраста Фандорина, публика читала их с большим удовольствием, потому что это детективы. По ним даже были сняты фильмы, экранизации и прочее, но уже тогда было понятно, что все это является фальсификацией истории и носит русофобский характер», – говорит Матвейчев.

В своих произведениях, продолжает собеседник, писатель, как и многие подобные ему публицисты, коих было не мало, представлял Россию бюрократической, коррумпированной, недалекой, глупой в сравнении с Западом или Японией. Подобным занимался в свое время драматург Александр Солженицын, а также писатель Александр Герцен, которые на сегодняшний день имеют весьма спорную репутацию. «Плотно окучивали» англичане и Льва Толстого, особенно в последние годы жизни, вкладывая ему в голову «свои протестантские идеи», которые писатель потом пропагандировал на родине.

«Хоть я и говорю о писателях, которые все-таки были признаны великими, Акунин таковым не является. Он мастер литературных подделок. В его произведениях не поднимаются никакие великие мировоззренческие, этические, религиозные вопросы и так далее. Это просто детективы с элементами искаженных декораций», – считает депутат.

Тоже самое, по мнению собеседника, касается и «Истории Российского государства», где с научной точки зрения искажены многие факты. «Я и с учеными разговаривал, и сам историей увлекаюсь, и могу сказать, что с точки зрения науки это ужаснейшая подделка. Подделка абсолютно русофобская, гигантское искажение истории. Сама схема, которую он предложил в этой «Истории Российского государства», абсолютно неприемлемая, методологически неверная. Ну и все остальное это байки, клевета, чудовищные искажения», – рассказывает Матвейчев.

Он подчеркивает, что долгое время работы Акунина были в свободном доступе, поскольку расценивались как позиция конкретного человека. Однако после начала спецоперации писатель начал заниматься жесткой критикой армии, проявлять русофобию и озвучивать позицию против государства, что недопустимо.

«То есть он стал тупым пропагандистом, который свое мнение выдавал в блоге, но его книги лежали здесь. Когда у нас ребята гибнут на фронте, нельзя допускать, чтобы подобного рода книги издавались и продавались. Это какое-то кощунство. Поэтому, и на мой взгляд совершенно справедливо, его не только иноагентом назначили, но и привлекли к уголовной ответственности за все то безобразие, которое он продолжает творить. Я очень рад, что теперь те люди, которые восхищались его ранними работами, поняли, как обманывались», – заключил Матвейчев.

Ранее прокурор запросил в суде для Акунина реальный срок в размере 18 лет лишения свободы. Отмечается, что обвинение включает публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.