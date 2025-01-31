В Госдуму внесли проект закона по новым ограничениям для иноагентов

В Госдуму внесли предложения по новым ограничениям для иноагентов

Tекст: Алексей Дегтярев

В парламент внесли пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иностранных агентов, сообщает ТАСС.

Эти инициативы включают в себя полный запрет на участие иноагентов в образовательной и просветительской деятельности, а также на получение ими поддержки на муниципальном уровне власти.

Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова сообщила, что в Госдуме планируют принять закон, регулирующий доступ к книгам иноагентов в библиотеках.

Также внесен проект о штрафах за несоблюдение иноагентами требований Минюста. КоАП предлагается дополнить санкциями за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госнадзор.

Так за невыполнение требований предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 300 тыс. рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей.

До этого в Госдуме предложили законопроект, который запрещает предоставление господдержки детским организациям, связанным с иностранными агентами.