В Госдуме решили запретить гранты детским организациям иноагентов

ЛДПР разработала законопроект о запрете грантов детским организациям, связанным с иноагентами

Tекст: Денис Тельманов

Группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработала законопроект, целью которого станет ограничение государственной поддержки детских организаций, связанных с иностранными агентами, сообщает ТАСС. Основное положение документа заключается в том, что молодежные и детские общественные объединения, претендующие на господдержку, не должны иметь статус иностранного агента. Также в их руководящий состав не могут входить физические лица, имеющие такой статус.



Сергей Леонов, заместитель руководителя фракции ЛДПР, пояснил, что в существующем законодательстве была упущена ситуация, когда детские организации, учрежденные иноагентами, могли получать государственную поддержку. Леонов отметил: «Теперь мы приводим законодательство в соответствие с теми законами, которые были приняты ранее и ограничивают деятельность организаций, связанных с иноагентами».

Законопроект направлен на обеспечение соответствия нововведений с ранее принятыми мерами, ограничивающими деятельность организаций, имеющих связь с иностранными агентами, и будет обсуждаться в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый законопроект предполагает увеличение штрафов для иностранных агентов в России до 500 тыс. рублей за несоблюдение требований регулятора и неправильную маркировку материалов. Правительство России поддержало инициативу о заочном привлечении иностранных агентов к ответственности за нарушения законодательства в этой сфере, следует из проекта отзыва. Судебные приставы открыли дело о принудительном взыскании штрафа с писателя Бориса Акунина, признанного в России иноагентом и внесенного в список террористов и экстремистов, в размере 30 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.