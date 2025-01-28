Депутат назвал штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста

Депутат Пискарев: Штраф за несоблюдение иноагентами требований Минюста может составить до 500 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала и поддержала законопроект, который увеличивает штрафы для иностранных агентов. Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что законопроект предусматривает повышенную ответственность за несоблюдение требований Министерства юстиции РФ, передает ТАСС.

Пискарев уточнил, что действующие санкции в виде предупреждений или штрафов позволяют иностранным агентам систематически не выполнять требования контролирующего органа. В рамках нового законопроекта предлагается увеличить штрафы для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 300 тыс. рублей, а для юридических лиц штрафы могут достигать 500 тыс. рублей.

Дополнительно законопроект предполагает введение административной ответственности за неполное соблюдение утвержденной формы маркировки материалов, что может повлечь штраф до 50 тыс. рублей. Пискарев также отметил, что предлагается установить равные штрафные санкции для всех виновных, включая учредителей, членов и руководителей иностранных агентов, за отсутствие маркировки.

Ранее Госдума поддержала законопроект, ограничивающий иноагентам возможность быть членами Общественной палаты, а также увеличивающий численный состав палаты, включая квоту президента.