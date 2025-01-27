Кабмин поддержал проект о заочном наказании иноагентов

Правительство России поддержало проект о заочном привлечении иноагентов к ответственности

Tекст: Вера Басилая

Российский кабмин поддержал законопроект о заочном привлечении к ответственности иностранных агентов за нарушения законодательства. В документе, утвержденном правительственной комиссией по законопроектной деятельности, отмечается, что поддержка выражена при условии доработки проекта с учетом замечаний, передает ТАСС.

Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В нем предлагаются поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности для иностранных агентов. Поправки включают возможность заочного привлечения к административной ответственности и проведение административных расследований в этой сфере.

В проекте отзыва кабинета министров указывается, что изменения связаны с совершенствованием законодательства об иностранных агентах.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсудила новые законопроекты, ограничивающие деятельность иноагентов, включая полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность.

Госдума приняла закон о создании специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, включая доходы от продажи недвижимости, чтобы усилить контроль за финансовыми потоками.

Государственная дума также поддержала законопроект, ограничивающий иноагентам возможность быть членами Общественной палаты.