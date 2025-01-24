В Госдуме предложили запретить иноагентам вести образовательную деятельность

Депутат Пискарев: Комиссия Госдумы планирует новые ограничения деятельности иностранных агентов в России

Tекст: Вера Басилая

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что депутаты совместно с представителями компетентных органов 28 января обсудят вопрос усиления государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах, передает ТАСС.

Пискарев отметил, что планируется утвердить законопроекты о введении полного запрета иноагентам на осуществление просветительской и образовательной деятельности. Также будет обсуждаться инициатива о запрете иноагентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

Кроме того, комиссия предложит введение возможности заочного привлечения иноагентов к административной ответственности в случае их нахождения за пределами России. Будет усилена ответственность за отсутствие маркировки материалов иноагентов и несоблюдение утвержденной формы маркировки.

Пискарев подчеркнул, что данные меры направлены на защиту суверенитета и безопасности страны.

«Для лиц и организаций, пытающихся искажать историю и призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», – заявил Пискарев.

Госдума приняла закон о создании специальных рублевых счетов для выплат иноагентам, включая доходы от продажи недвижимости, чтобы усилить контроль за финансовыми потоками.

До этого Государственная дума поддержала законопроект, ограничивающий иноагентам возможность быть членами Общественной палаты.