Прокурор потребовал увеличить срок Акунину до 15 лет колонии

Tекст: Ольга Иванова

Гособвинение требует ужесточить наказание для писателя Бориса Акунина, передает ТАСС. В суде прокурор заявил: «Прошу признать Чхартишвили виновным и назначить ему наказание путем полного присоединения по первому приговору окончательно на срок 15 лет колонии строгого режима».

Первоначально, по предыдущему заочному приговору, Акунину было назначено 14 лет колонии. Теперь гособвинитель просит добавить к этому сроку еще один год за уклонение от обязанностей иноагента.

Судебное заседание проходит в Москве.

Напомним, 14 июля Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма.

Таганский райсуд Москвы решил не помещать под арест заочно писателя Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) по делу о нарушении правил деятельности иноагента.

Между тем в конце лета книжные магазины и онлайн-площадки устраивали финальные распродажи книг иноагентов из-за вступления в силу новых ограничений.