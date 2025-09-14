Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным USGS, подземные толчки были зафиксированы в 11:11 по времени UTC (14:11 мск), в 14 километрах к востоку от города Удалгури, где проживает около 16 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Глубина очага землетрясения составила 10 километров. На текущий момент сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
В пятницу в столице Киргизии несколько минут продолжались подземные толчки, вызвавшие беспокойство среди жителей, однако разрушений и пострадавших зафиксировано не было.
Ранее на западе Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0.