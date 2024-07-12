Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.9 комментариев
Синоптик пообещал россиянам новые периоды жаркой погоды
Синоптик Вильфанд пообещал россиянам новые периоды жаркой погоды
Россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ходе пресс-конференции Вильфанд рассказал, что наиболее высокие температуры обычно наблюдаются в последние дни июля и первые дни августа, поэтому факт того, что в России будут новые периоды жаркой погоды, «не вызывает сомнения», передает РИА «Новости».
Он добавил, что одним из последствий глобального потепления является увеличение частоты волн тепла.
Ранее Вильфанд предупредил о температурных рекордах в России.