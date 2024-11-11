Вильфанд предсказал объявление 2024 года самым жарким в истории

Tекст: Антон Антонов

«С большой степенью вероятности при анализе температурного режима за истекшие десять месяцев 2024 год станет самым теплым», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Вильфанд подчеркнул, что повышение температуры связано с природным явлением Эль-Ниньо, которое активно влияло на климат до мая и способствовало общему увеличению температуры на планете.

Он напомнил, что 2023 год, удерживающий на данный момент звание самого жаркого, также оказался под влиянием Эль-Ниньо, продолжавшегося более семи месяцев.

Синоптик отметил, что с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что средняя температура океана в умеренных широтах остается на максимальном уровне уже около 14 месяцев подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg также сообщало, что 2024 году предрекают стать одним из самых жарких за всю историю в связи с явлением Эль-Ниньо – потепление при нем вызвано колебаниями температурного режима поверхности воды в Тихом океане.

Климатическое явление Эль-Ниньо происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от девяти месяцев до года. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.