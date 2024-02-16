Латвия признала правильным убийство русских стариков

Tекст: Никита Демьянов

Как известно, в 1991 году Латвийская Республика наделила свыше 700 тыс. своих жителей – главным образом, русскоязычных – невиданным прежде в мире статусом «неграждан». Впоследствии эти, как их стали называть, «негры» либо покинули государство, оказавшееся для них враждебным, либо, после того как в 1995 году открылись возможности натурализации и получения латвийского гражданства, воспользовались ими. А некоторые взяли гражданство России, оставшись жить в Латвии, против чего латвийские власти сначала не возражали, выдав новоиспеченным россиянам виды на жительство (ВНЖ).



Однако в 2022 году парламент своим решением внезапно аннулировал все ВНЖ, выданные латвийским россиянам. Было установлено, что для возобновления документа они обязаны сдать экзамен по государственному языку.

Без удостоверения о знании латышского в этой стране не берут ни на какую работу, ни в государственном секторе, ни в частном. Однако в некоторых крупных городах Латвии (например, в Даугавпилсе, где русскоязычные составляют свыше 90% населения) практически нет среды для постоянного общения на латышском. Люди банально подзабыли госязык – особенно с выходом на пенсию, когда их круг общения сужается. В то же время экзамен, который требуется сдать для того, чтобы заново получить ВНЖ, очень сложный.



В итоге некоторые из русских пенсионеров со сдачей экзамена не справились. Многие до экзаменационной комиссии попросту не дошли: или в силу недугов, или заранее считая, что не справятся, или даже не узнав вовремя о том, что им аннулировали ВНЖ (в силу проживания где-нибудь в глухих деревнях). В настоящее время этим людям разослали письма о необходимости покинуть Латвию; с сентября они не получают пенсий и лишены доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Недавно российское посольство в Латвии начало публиковать информацию о соотечественниках, которым грозит депортация. Правда, перепуганные люди просят не называть их имена, но тут не это главное. Главное – факты.

Вот, например, печальная история супружеской пары из Риги – обоим за семьдесят, оба страдают врожденной глухонемотой. Оба они, будучи законопослушными жителями, своевременно приступили к процедуре переоформления вида на жительство.

Однако даже имея на руках все необходимые документы, подтверждающие статус инвалида, а также справку об окончании школы-интерната для глухонемых, пожилая пара так и не смогла преодолеть бюрократические барьеры и получить медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. Как следствие, они не набрали необходимое количество баллов по таким разделам экзамена, как говорение и аудирование. Вследствие несдачи экзамена в их адрес направлено предписание покинуть территорию Латвии. В итоге супружеская пара инвалидов, враз оказавшаяся на нелегальном положении, лишилась доступа к соцпособиям, банковскому обслуживанию, а также возможности получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

Онкобольную лишили медицинской помощи



Другой пример бесчеловечия приводит Ольга Петкевич, активистка из Даугавпилса, занимающаяся организацией помощи этим старикам. «Любовь Семенченко, 69 лет, Даугавпилс. Последняя стадия рака легких, метастазы в голову. Летом не сдала экзамен по латышскому. На второй записывалась, но ее так и не пригласили на него. В это же время ей поставили диагноз: рак. Она уже прошла три курса химии. Крайний был за деньги, так как в январе ее исключили из регистра получателей государственных медицинских услуг. Скоро ей нужен четвертый курс, потом МРТ, компьютер, анализы. Все – за деньги. По полному прейскуранту», – сообщает Петкевич.



Семенченко оформляет свидетельствующие о ее состоянии документы и справки, дабы представить их в Департамент гражданства и миграции – в надежде получить освобождение от экзамена по латышскому. «Но она уже сейчас влезла в долги, а она – опекун своего 16-летнего внука. Деньги на его содержание государство ей уже не выплатило в январе. И впредь не будет, пока у нее не будет ВНЖ. Внук был тем, кто уговорил ее лечиться. Результаты после химии хорошие. Нужно продолжать. Нужно жить. Я пыталась вымолить снисхождение к ней в самых верхах латвийской власти. Безуспешно. Поэтому прошу о помощи вас. Вы, в отличие от власти, я знаю, не подведете!» – призвала Петкевич.

Она и еще несколько человек создали благотворительный фонд Rupes («Уход»), занимающийся сбором средств на помощь одиноким русским старикам, оставшимся без пенсий и медицины. В итоге неравнодушные люди собрали для Любови Семенченко 10 тыс. евро, которых ей хватит на продолжение лечения.

Еще один живой пример из числа приведенных Ольгой Петкевич: 70-летний Владимир, тоже оставшийся без вида на жительство. «Он живет здесь более сорока лет. Сам построил дом, в котором они проживали вместе с женой. Та умерла семь лет назад, из живых родственников у него остался только пасынок. Живет на российскую пенсию около 130 евро в месяц. Таких, как он, бедолаг я заношу в табличку фонда Rupes, и ребята-добровольцы раз в неделю закупают продукты на сделанные вами пожертвования и везут таким, как он. И так люди не должны жить в стране процветающего и развитого Евросоюза. Неважно, какой у них паспорт!» – сообщает активистка.

По ее словам, есть уже и случаи смертей стариков – от стресса после неудачной попытки сдачи экзамена. В то же время, как добавляет Ольга Петкевич, иногда ее посещает жуткая мысль: тем, кто не дожил до этого кошмара, повезло больше, чем тем, кто сейчас жив.

«Женщина, которая уехала в дурдом на полтора месяца прямиком с курсов латышского… Мужчина с четвертой стадией рака в инвалидной коляске, который дважды посещал экзамен по латышскому: он почти не говорит, ручку держать не может…» – подчеркивает Петкевич.

Посольство России в Латвии подтверждает: «Справиться с выпавшими на их долю испытаниями и эмоциональными потрясениями удается далеко не всем – достоверно известно о десятках случаев, когда в результате пережитого стресса и лишения права на бесплатное медицинское обслуживание у подвергшихся издевательствам россиян обострялись хронические заболевания, приведя к госпитализации и даже летальному исходу».

Все эти бесчинства происходят вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, где четко сказано, что депортация лиц, проживших на территории государства более 10 лет, без веских причин недопустима. В то же время латышская интеллигенция всецело одобряет то, что сейчас делают с русскими стариками. Так, недавно профессор Латвийского университета, действительный член и вице-президент Латвийской академии наук, кавалер ордена Трех Звезд, глава Латвийского общества кардиологов Андрейс Эрглис (внучатый племянник знаменитого советского путешественника Отто Юльевича Шмидта) сравнил этих людей с «гангреной», от которой надо избавиться.

А бывший ректор Латвийского университета Марцис Аузиньш сказал, что высылка россиян – это еще, мол, «мягкий шаг».

В феврале прошлого года 28 проживающих в Латвии граждан России (из которых 22 – женщины) подали в Конституционный суд государства четыре коллективных иска с просьбой проверить закон о депортации на соответствие главному акту государства. Составителем исков стала правозащитница Елизавета Кривцова, которая вместе с присяжным адвокатом Инесе Никульцевой представляла объединенное дело на январском публичном процессе в Конституционном суде. Одновременно активисты оппозиционной партии «Русский союз Латвии» (РСЛ) оказывали на власти давление с другой стороны – писали разъяснительные записки в парламент и правительственные учреждения, а также в международные институции и организовали нескольким тысячам граждан РФ юридическую помощь.

Сделаем это побыстрее



В значительной степени благодаря организованному на латвийские власти давлению еще до решения Конституционного суда удалось значительно смягчить изначальные нормы закона 2022 года о депортации российских граждан. В частности, были сняты требования о наличии гарантированного источника доходов и непрерывности проживания, появилась возможность повторной сдачи языкового экзамена и выдачи временного вида на жительство сроком на два года лицам, явившимся на оба экзамена, но не сумевшим их сдать и т. п.

«В результате из 25 тыс. первоначальных жертв нормы к настоящему времени депортация угрожает все же значительно меньшему контингенту в 2 тыс. человек», – отмечает правозащитник из «Русского союза Латвии» Владимир Бузаев. Однако те 2 тыс. человек, которым высылка все еще грозит, надеялись на Конституционный суд, как на последнюю соломинку.



Надежды оказались бесплодны: 15 февраля КС постановил, что решение о депортации россиян соответствует законам Латвийской Республики. Ну а то, что оно противоречит нормам ООН, – не беда. Тот же Эрглис откровенно разъяснил, что сейчас в мире, с учетом геополитической обстановки, никто, кроме самой России, особо не возмутится депортацией русских стариков. Поэтому, мол, нужно сделать это побыстрее, пока международная конъюнктура не переменилась.





«Суд как раз и воспользовался всеми упомянутыми смягчениями, чтобы обосновать соответствие нормы Конституции. Хотя я уверен, что в нынешний период массового психоза они бы признали отвечающим Конституции и гораздо худший исходный вариант. Уменьшение в 12 раз числа тех лиц, которым первоначально грозило выдворение, – это несомненная заслуга как инициаторов исков в Конституционный суд, так и усилий РСЛ. Следует также отметить, что наличие решения Конституционного суда открывает возможности для индивидуальных жалоб в ЕСПЧ и в КПЧ ООН», – пытается утешить русских стариков Владимир Бузаев.

Тем не менее негативный эффект решения Конституционного суда трудно переоценить. «Около 5 тыс. жителей Латвии, когда-то взявших в силу разных жизненных обстоятельств гражданство России, могут быть выдворены, если они не сдавали языковой экзамен в указанные сроки.

Для многих русских стариков, которые прожили здесь и трудились почти всю свою жизнь, это фактически смертный приговор. Не каждый в 70–75 лет сможет вынести разлуку с родными и потерю своего дома.

Самое ужасное, что эти люди абсолютно ни в чем не виноваты! Когда 30 лет назад они, оставшись без какого-либо гражданства и получив статус негражданина, взяли российское гражданство, по действующим тогда законам Латвии это было разрешено без каких-либо оговорок! Ни в одной цивилизованной стране закон не должен иметь обратной силы. Но сегодня латвийский КС совершенно беззастенчиво закрыл на это глаза...» – констатирует латвийская оппозиционная журналистка Алла Березовская, находящаяся в настоящее время под судом за сотрудничество с российскими СМИ.

Она призывает порядочных людей помогать несчастным старикам, виновным только в том, что они русские, не сдавшие экзамен по латышскому языку. «Помогать советом, поддержкой, возможно, деньгами, вещами, лекарствами и даже укрытием на случай облавы ... Нашим властям неважно, что до этого они десятки лет работали на благо народа Латвии, стояли у станков, строили дома, больницы, школы, стадионы, лечили нас и наших детей, не деля их по национальности и не проверяя у них правила орфографии.... Но сегодня на старости лет их, по сути, лишили самого главного – права на свое жилье, на жизнь со своими детьми и внуками», – с негодованием пишет Березовская. Журналистка призывает запомнить дату 15 февраля 2024 года как «день позора Латвии».