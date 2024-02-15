Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.0 комментариев
В Латвии началась конфискация автомобилей с российскими номерами
Латвия начнет конфискацию автомобилей с российскими номерами
В Латвии начнется конфискация автомобилей с российскими номерами, которые не были перерегистрированы в республике в срок до 14 февраля, пишут местные СМИ.
С ноября, когда соответствующие поправки были приняты Сеймом Латвии, процедуру перерегистрации в Латвии прошло 46 автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на портал rus.lsm.lv.
Для перерегистрации автомобиль должен иметь сертификат соответствия стандартам ЕС и соответствовать ряду других требований.
Ранее Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам не въезжать в Латвию на личных автомобилях с российской регистрацией.