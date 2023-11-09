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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 14:10

    Россиян призвали не посещать Латвию на авто с российскими номерами

    МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Латвию на авто с российскими номерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам не въезжать в Латвию на личных автомобилях с российской регистрацией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что рекомендация связана с «резко усугубившейся в Латвии обстановкой», передает ТАСС.

    «Что касается правового беспредела, который творится в странах Прибалтики, то мы продолжим принимать ответные меры, в том числе и асимметричного характера, что мы и делаем», – сказала Захарова.

    Ранее в Латвии решили отбирать автомобили у россиян и отдавать их украинцам.

    8 ноября 2023, 16:44
    В Киеве начались массовые увольнения мужчин

    В Киеве мужчины начали увольняться из-за требования встать на учет по мобилизации

    В Киеве начались массовые увольнения мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве начались массовые увольнения из-за того, что военкоматы обязали предприятия в Киеве подать списки сотрудников-мужчин в возрасте до 60 лет для постановки на учет в рамках всеобщей мобилизации.

    Как рассказал очевидец ТАСС, на предприятие, где он работает, пришла бумага от компетентных органов, обязывающая всех сотрудников заполнить форму для постановки на учет. Он уточнил, что форму обязаны заполнить все сотрудники в возрасте до 60 лет.

    Другой очевидец рассказал, что на столичных предприятиях «начались массовые увольнения мужчин».

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

    Коментарии (57)
    8 ноября 2023, 17:33
    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию

    Пугачева записала три песни во время визита в Россию

    Обнародована основная цель приезда Пугачевой в Россию
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Алла Пугачева, посетившая Россию на прошлой неделе, записала три новых песни на студии звукозаписи «Салам» в Твери, рассказал основатель студии и звукорежиссер Игорь Лалетин.

    По словам Лалетина, 3 ноября Пугачева посетила студию звукозаписи и записала три песни, которые предназначены «для своих», передает РИА «Новости».

    «Спела… видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе [для кого конкретно]», – рассказал звукорежиссер. Лалетин отметил, что это были «какие-то песенки про любовь, про жизнь».

    Пугачева посетила Россию на прошлой неделе, артистку заметили на погранпереходе в Псковской области. В субботу черный автомобиль Rolls Royce Пугачевой был замечен в Твери. В воскресенье певица покинула Россию.

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    8 ноября 2023, 19:10
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    Путин подписал указ по обмену замороженных за рубежом активов россиян
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В Центробанке ТАСС пояснили, что сперва будут созданы условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Заинтересованные зарубежные инвесторы смогут приобрести у россиян заблокированные иностранные бумаги за счет денежных средств со счетов типа «С».

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    8 ноября 2023, 17:02
    Греция закрывает генконсульство в Москве

    Прекращено соглашение Москвы и Афин об открытии греческого генконсульства в российской столице

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Действие соглашения от 2002 года между Россией и Грецией об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено, сообщили в МИД России.

    Договор был заключен 22 февраля 2002 года. Его действие прекращено 1 ноября 2023 года, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как следует России работать с Грецией.

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    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

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    8 ноября 2023, 22:48
    Робот убил человека в Южной Корее

    Промышленный робот раздробил лицо и грудь мужчине в центре распределения сельхозпродукции в Южной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    В распределительном центре сельхозпродукции в Южном Кенсане действия промышленного робота стали причиной смерти сотрудника робототехнической компании, сообщают СМИ.

    Сотрудник, которому было около 40 лет, проводил испытания робота. Они должны были состояться в понедельник, но были отложены на два дня в связи с сообщениями о проблемах с датчиком робота, пишет Koreaboo со ссылкой на Yonhap.

    Когда мужчина осматривал датчик робота, призванного поднимать коробки с перцем, произошел сбой. В результате робот, вероятно, принял человека за коробку, схватил его и прижал к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

    Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее – так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.


    Коментарии (17)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    Коментарии (12)
    8 ноября 2023, 19:18
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
    @ @gennadiichastiakov

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию в деле о гибели Геннадия Частякова, помощника главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Версию о неосторожном обращении с боеприпасами в ГБР назвали основной, но также рассматривают версии о «заказном убийстве при участии спецслужб РФ», «попытке убийства другого офицера аппарата Главкома ВСУ спецслужбами РФ» и версия об убийстве на почве личной неприязни, передает РИА «Новости».

    Сообщалось, что помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб, подорвавшись на гранате, его 13-летний сын получил тяжелое ранение. Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины заявил, что Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 20:16
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    Зеленский попросил доступ к военным технологиям США
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям в ходе встречи с американским министром транспорта Питом Буттеджаджем, посетившим Киев.

    На размещенной в Telegram-канале украинского лидера видеозаписи фрагментов встречи с американским министром Зеленский отметил, что поддержка, предоставляемая Киеву Вашингтоном, очень важна, и «речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», передает ТАСС.

    Президент Украины сообщил, что Киев планирует обсудить с Вашингтоном вопросы совместного производства военной техники, вооружений и боеприпасов, и выразил надежду, что Украина сможет наладить совместное производство средств противовоздушной обороны с западными странами.

    В ходе встречи Зеленский и Буттеджадж также обсудили развитие альтернативного маршрута в Черном море для перевозки аграрной продукции с Украины. Кроме того, украинский лидер выразил заинтересованность в поддержке США в развитии железнодорожного транспорта.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял Зеленского за попрошайничество.

    Коментарии (33)
    9 ноября 2023, 04:22
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США

    Al Mayadeen сообщил о столкновении сирийских и американских военных в районе Дейр-эз-Зора

    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    @ John Goodman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с военными США восточнее Дейр-эз-Зора, применяются крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия, сообщают СМИ.

    Как утверждает Al Mayadeen, стрельба началась в районе реки Евфрат после того, как ВВС США атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На американской стороне также участвуют курдские «Силы демократической Сирии», передает ТАСС.

    По данным Al Mayadeen, «идут ожесточенные столкновения». США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники – со стороны запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об ударах авиации США по целям на востоке Сирии. При этом министерство обороны Сирии сообщило, что Израиль также нанес авиаудары по некоторым военным позициям на юге страны.

    Agence France-Presse со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявило, что в результате американских ударов по объектам, которые якобы используют проиранские группировки, погибли «девять человек, работавших на поддерживаемые Ираном группировки».

    Al Mayadeen сообщает, что отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали ранним утром военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ответ на ракетный удар США. Сообщается, что не менее 15 ракет выпущено ранним утром по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

    Коментарии (26)
    9 ноября 2023, 11:48
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии

    RT рассказал о наркобароне из Башкирии, который стал спонсором украинских националистов

    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали имена и биографии троих университетских приятелей из Башкирии, основавших наркокартель «Химпром» – один из крупнейших в Восточной Европе, который в том числе финансирует националистические батальоны вооруженных сил Украины.

    Руководят организованной преступной группировкой Егор Буркин, Александр Щипцов и Андрей Вигель, пишет RT со ссылкой на данные СМИ.

    Главой синдиката, который поставляет синтетические наркотики в страны бывшего СССР, является 34-летний уроженец Башкирии Егор Буркин, который вырос в городе Стерлитамаке и в подростковом возрасте не имел проблем с законом. Одноклассники и учителя говорят о нем как о дружелюбном мальчике, который не очень любил учиться. Все считали его «безобидным добряком», пишет издание.

    Еще в школе он подружился с Александром Щипцовым, который станет его ближайшим партнером по бизнесу, а затем – правой рукой в наркосиндикате.

    Оба парня росли в семьях предпринимателей. По данным RT, отец Щипцова владел в Стерлитамаке рестораном и основал небольшое производство по изготовлению шлакоблоков и дорожной плитки. Этот бизнес в настоящее время ликвидирован. У отца Буркина тоже была своя строительная компания, а у матери – торговая точка на местном рынке.

    Щипцов и Буркин вместе поступили в филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в Стерлитамаке.

    В 2010 году 21-летний Буркин остался без отца. В наследство получил не только имущество, но и долги, которые пытались взыскать в судебном порядке. Знакомые говорят, что в это время друзья работали в игорном бизнесе. Сам Буркин в своих соцсетях писал, что работал в различных казино города с 18 лет и вплоть до 2009 года, когда в России запретили заведения с азартными играми, сообщает RT.

    В 2010-х годах наркотический рынок в России быстро захватили синтетические наркотики: мефедрон и альфа-PVP, известный как «соль», рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД полковник в отставке Сергей Пелих. По его словам, эти наркотики быстро распространились среди подростков и молодежи, потому что вызывали мощную привязанность, но при этом стоили дешево. «Соль» покупали под видом удобрения для растений или соли для ванн. Тогда же в даркнете появились первые анонимные площадки по продаже запрещенных веществ. Буркин и Щипцов, как отметил Пелих, поймали тренд.

    Мать Буркина от общения с журналистами отказалась. «Насколько я понимаю, «бизнес» сына она не поддержала. Как-то она сказала про Егора, что «он не поделил что-то со всем миром», – рассказал изданию ее близкий знакомый.

    Еще один россиянин, Андрей Вигель, отвечал в «Химпроме» за легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовиков.

    К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники приехали на Украину и получили украинские паспорта. Егор Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов получил документы на имя уроженца Молдавии Александра Печерского 1988 года рождения.

    При этом до 2019 года Андрей Вигель, в отличие от Буркина и Щипцова, постоянно жил в России. Сейчас он находится в федеральном розыске за уголовное преступление – взятку в особо крупном размере должностному лицу.

    Полковник Сергей Пелих отметил, что украинские силовики были заинтересованы во взаимодействии с «Химпромом», поскольку это оружие против России. «Подсадить сотни тысяч молодых россиян на тяжелые вещества – поверьте, это очень эффективное оружие против населения», – сказал он.

    В 2015-2016 годах нарколаборатории «Химпрома», как сообщается, действовали в Московской и Свердловской областях, причем сотрудниками и курьерами там числились в основном украинцы. Тогда же ОПГ открыла свои первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вербовочные пункты украинских граждан, которых устраивали на работу в эти лаборатории, располагались в Киеве – в здании, которое находилось прямо напротив СБУ.

    Одним из главных требований к будущим курьерам было хорошее владение русским языком – без западноукраинского говора. Всех соискателей проверяли на полиграфе.

    В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела о создании ОПГ «Химпром» и распространении наркотиков. В октябре прошлого года Московский областной суд вынес приговоры в отношении 22 членов наркогруппировки. 21 гражданина Украины и одного россиянина признали виновными в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, участии в преступном сообществе и использовании поддельных документов. Дела в отношении более 25 других участников «Химпрома» рассматривает суд.

    В 2019 году в СБУ представили данные, что ежедневный оборот «Химпрома» составлял около 200 млн рублей. По данным украинского следствия, в ходе разгрома нарколаборатории в Киевской области было изъято более 200 кг наркотиков и около 10 тонн прекурсоров.

    Егора Буркина, по данным СМИ, в 2016 году в рамках расследования задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. Он бежал из России и смог выехать на Украину. Сейчас главарь наркосиндиката и его помощник Александр Щипцов находятся в России в федеральном розыске.

    Буркин был задержан на Украине по подозрению в «создании преступной организации», «торговле наркотиками в особо крупных размерах в составе ОПГ» и «отмывании денег, добытых преступным путем». Расследование дела приостановили, подозреваемый покинул СИЗО и скрылся в Мексике.

    При этом после начала спецоперации в Донбассе Буркин стал продвигать себя как украинского патриота, который жертвует десятки миллионов на нужды ВСУ. Он называет себя «меценатом» и «бизнесменом», которого СМИ изображали «в темных тонах». «Предвзятое» к себе отношение на Украине Буркин объяснил российским происхождением. При этом он заверил, что жертвует большие суммы на нужды ВСУ и, в частности, националистическому батальону «Азов» (запрещен в России).

    Так, Буркин рассказал, что выделил около 1 млн долларов киевскому подразделению теробороны имени архангела Михаила, возглавлял который ветеран киевской так называемой АТО в Донбассе и националист Михаил Помогайбо (Моня Майман). Однако в октябре 2022 года между Буркиным-Левченко и Помогайбо возник конфликт. Последний обвинил главаря «Химпрома» в том, что он поставляет тяжелые наркотики на передовую украинским солдатам.

    Ранее в российских спецслужбах сообщили, что организованная преступная группировка «Химпром» использует «добровольные воинские формирования» для поставок наркотиков в вооруженные силы Украины.

    Коментарии (23)
    9 ноября 2023, 01:40
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена

    Пентагон признал, что хуситы сбили беспилотник США у побережья Йемена

    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    @ Leslie Pratt/USAF/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотник США MQ-9 Reaper сбит у побережья Йемена силами хуситов, подтвердил Пентагон.

    В среду представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что ПВО хуситов сбила американский беспилотник MQ-9. Сариа заявил, что БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами Йемена для «поддержки израильского режима», передает ТАСС.

    Представитель Пентагона подтвердил, что хуситы сбили MQ-9. Расследование ведет Центральное командование американских вооруженных сил, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Напомним, йеменские хуситы заявили о проведении «военной операции» против Израиля. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал о перехвате эсминцем ВМС США, находящимся в северной части Красного моря, ракет и беспилотников йеменских хуситов.

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    9 ноября 2023, 10:47
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников умер в 40 лет

    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщил бывший глава госкорпорации, член Совета Федерации Дмитрий Рогозин.

    Рогозин в своем Telegram-канале назвал Овчинникова талантливым молодым экономистом и администратором. Экс-глава Роскосмоса напомнил, что до прихода в госкорпорацию Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе.

    По его словам, Овчинников навел финансовый порядок в Роскосмосе, результатом его борьбы с коррупцией стали годы беспрецедентных безаварийных пусков.

    В пресс-службе Роскосмоса подтвердили сообщение о смерти Овчинникова. Отмечается, что в госкорпорации он проработал более пяти лет, курировал вопросы экономики и финансов и оказывал поддержку развитию корпоративной культуры в отрасли.

    Генеральный директор корпорации Юрий Борисов и коллектив выразили соболезнования семье Овчинникова. «Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

    Овчинников родился 11 сентября 1983 года. Окончил магистратуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса с 26 октября 2018 года.

    Коментарии (13)
    8 ноября 2023, 21:19
    Германия начала вывод своих систем ПРО Patriot из Польши
    Германия начала вывод своих систем ПРО Patriot из Польши
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    ФРГ прекращает размещение систем противоракетной обороны Patriot в Польше, сообщили в министерстве обороны Германии, пишет агентство DPA.

    Размещение систем Patriot в Польше и обслуживающих их солдат будет прекращено в пятницу, пишет DPA, передает ТАСС. Уточняется, что командование противовоздушной обороной снова возьмет на себя польская сторона.

    После падения украинской ракеты на территории Польши в прошлом году ФРГ решила передать Варшаве комплексы Patriot. В апреле Германия приняла решение убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши, но позже продлила их размещение до конца года.

    Коментарии (9)
    8 ноября 2023, 19:27
    В нашествии клопов в Южную Корею заподозрили Францию
    В нашествии клопов в Южную Корею заподозрили Францию
    @ Edwin Remsberg/VWPics/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Южной Кореи жалуются на нашествие клопов, власти полагают, что насекомых завезли из Франции, пишет южнокорейское агентство Younhap.

    По словам министра внутренних дел и безопасности Республики Корея Ли Сан Мина, базовым предположением участившихся случаев обнаружения клопов в стране является завоз путешественниками насекомых из Франции, однако пока точная причина не установлена, пишет Younhap, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что за последний месяц в Управление по контролю за заболеваниями Южной Кореи поступили десятки сообщений об обнаружении клопов, когда за последние десять лет таких обращений было всего девять. Люди жалуются на укусы насекомых в общественных банях и студенческих общежитиях.

    В стране запущена работа координационного штаба для мониторинга ситуации, вырабатываются необходимые меры для ее решения.

    В октябре из-за нашествия клопов во Франции закрыли пять школ.

    Коментарии (22)
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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Румыния клянется в верности Украине из-за страха и денег

    Румынский премьер Чолаку признал «политические издержки», которые несет его страна из-за поддержки киевского режима. И тем не менее, как заявляет Чолаку, «Румыния продолжит помогать Украине». О каких именно издержках идет речь и почему на самом деле румынское руководство беспокоится прежде всего о собственных интересах? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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