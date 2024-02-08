  • Новость часаВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 310 военных и танк
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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины
    В Совфеде предупредили о грабительских планах Украины на зарубежные активы СССР
    Карлсон назвал дату публикации интервью с Путиным
    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ
    Установлены личности причастных к удару по Лисичанску командиров ВСУ
    Надеждин после отказа ЦИК в регистрации заявил об отсутствии претензий
    Американские СМИ рассказали о нехватке личного состава ВСУ
    В ЕС решили не вводить санкции против Такера Карлсона
    Эксперт объяснил рекордный экспорт российского урана в США
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    29 комментариев
    8 февраля 2024, 15:07 • Новости дня

    Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.

    Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.

    По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.

    Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.

    Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    7 февраля 2024, 20:37 • Новости дня
    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона из-за интервью с Путиным

    Маск предупредил ЕС о последствиях санкций против журналиста Карлсона
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская общественность негативно воспримет введение Евросоюзом (ЕС) санкций в отношении журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у российского лидера Владимира Путина, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Маск охарактеризовал Карлсона как большого американского журналиста и заявил, что санкции ЕС против него «сильно обидят американскую общественность», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента не исключили, что в отношении американского журналиста Такера Карлсона могут быть введены санкции после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    7 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»

    Аналитик Леонков: Экипаж Ил-76 перед падением доложил о работе вражеской РЛС

    Эксперт объяснил, почему российский Ил-76 не был сбит в режиме «свободной охоты»
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж сбитого Ил-76, перевозившего украинских пленных, непосредственно перед поражением зенитными ракетами Patriot успел доложить на землю об облучении борта радаром противника, это подтверждает, что уничтожение самолета было запланировано киевскими кураторами заранее, сообщил военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

    По его словам, за две минуты до попадания украинских ракет в Ил-76 экипаж доложил, что системы оповещения зафиксировали работу вражеской РЛС, облучающей борт, что является свидетельством того, что поражение самолета стало итогом заранее разработанной западными кураторами киевского режима операции, передает РИА «Новости».

    Леонков пояснил, что случайным образом Ил-76 мог быть сбит только в режиме «свободной охоты», но для этого радар сперва должен был засечь самолет и рассчитать его параметры, после чего боевой расчет должен был определить тип цели и принять решение на пуск ракет, соответственно, датчики самолета зафиксировали бы облучение несколько раз на существенно большем промежутке времени.

    Эксперт добавил, что облучение борта только станцией наведения комплекса непосредственно перед попаданием ракет в самолет говорит о том, что ЗРК в пассивном режиме получил координаты через западную систему передачи данных Link-16, то есть он был готов к появлению цели и захватил ее узким зондирующим лучом. Он подчеркнул также, что данные по координатам самолета были получены украинскими пассивными средствами радиотехнической разведки, которые ждали самолет в определенном месте и передали информацию ЗРК.

    Ранее постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Вашингтон является прямым соучастником удара вооруженных сил Украины по российскому самолету Ил-76.

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    8 февраля 2024, 08:59 • Новости дня
    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж на предельно малой высоте при ударе по ВСУ

    Экипаж Су-25 показал высший пилотаж в ходе удара по ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, следует из видео, опубликованного Минобороны.

    В ролике демонстрируется, как штурмовик с пологого кабрирования дает залп неуправляемых ракет С-8 по ВСУ, после чего уходит с помощью переворота, передает РИА «Новости». При таком маневре самолет переворачивается кверху «брюхом» и совершает разворот на 180 градусов со снижением.

    На предельно малой высоте подобное маневрирование представляет особую сложность, но позволяет быстро уйти от ПВО противника.

    Как уточнили в Минобороны, все указанные цели были успешно поражены.

    Как рассказал летчик Су-25, «при подходе к рубежу маневра выполнили маневр с дальнейшим отстрелом неуправляемых авиационных ракет и уходом под нижнюю границу зоны поражения ПВО противника».

    Ранее российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    7 февраля 2024, 11:37 • Новости дня
    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана

    Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана

    Военкор сообщил об операции России по возвращению Красного Лимана
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы приступили к наступательной операции по возвращению Красного Лимана, откуда ВС России были выведены 1 октября 2022 года, а также освобождению Купянска и созданию санитарной зоны для защиты от обстрелов ВСУ, сообщил военный корреспондент Андрей Коц.

    Коц сообщил Ura.ru, что ВС России ведут наступление на севере от Харьковско-Луганского участка, в направлении Купянска, где российские силы планируют занять позиции на реке Оскол. А на южном направлении военные движутся по линии Ямполь – Торское – Терны, взятие которых позволит выйти на Красный Лиман. Коц добавил, что в наступлении задействованы серьезные силы.

    Оттуда, продолжил военкор, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область.

    Еще в прошлом году российский лидер Владимир Путин предупреждал, что если украинская сторона продолжит атаки на российские территории, то Россия рассмотрит возможность создания «санитарного кордона» на украинской территории.

    Коц считает, что в настоящее время этот план и реализуется. По его словам, усилия направлены на то, чтобы отодвинуть украинскую артиллерию и не позволить ей обстреливать «города большой России». Такая зона, добавил военкор, может появиться в Харьковской области.

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    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

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    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    7 февраля 2024, 18:44 • Новости дня
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не требуются поставки дронов из Евросоюза, так как Киев сам производит подобное оборудование.

    По словам Борреля, он удивился возможностям украинских инженеров, которые производят дроны высокого качества, передает РИА «Новости».

    Политик сейчас находится в Киеве, где ранее посетил несколько компаний по производству дронов.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    Коментарии (15)
    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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