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Супруга выселенного из Латвии пенсионера приехала в Калининград
Жена выдворенного из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова Мария прибыла в Калининград, где она с супругом поселится в выделенной властями области служебной квартире.
Катков рассказал, что жена останется жить с ним в Калининграде, они осмотрели служебную квартиру, готовятся подписать договор и вселиться уже на следующей неделе, передает ТАСС.
По его словам, он прожил с супругой в браке 57 лет. У Катковых двое детей, трое внуков и две правнучки, которые остались в Латвии. Пока супруги временно живут в квартире, которую им сняли дети.
Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.
Власти выделили пенсионеру двухкомнатную служебную квартиру. Пенсионер продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта, ранее он возглавлял представительство вуза в Риге с 2008 года.