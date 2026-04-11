Эксперт Голованов заявил об отсутствии доказательств эвакуации пилотов F-15E в Иране
Если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого истребителя-бомбардировщика F-15E в Иране удалась, то американцы показали бы видео со спасенными пилотами, заявил политический обозреватель Роман Голованов.
Эксперт отметил, что США всегда публично демонстрируют свои успехи, снимая происходящее с разных ракурсов. «Если бы операция действительно удалась, американцы распространили бы снимки спасенных пилотов, как это было с фотографиями Мадуро в наручниках», – заявил Голованов.
Он напомнил, что когда Иран объявил о провале американской операции и уничтожении всей оперативной группы, США опубликовали видеоролик, который якобы должен был подтвердить спасение пилота. Однако, по его словам, в этом материале не содержится подтверждения успешной эвакуации.
Ранее стало известно, что 3 апреля над территорией Ирана был сбит американский F-15E Strike Eagle. Тогда сообщалось, что одного члена экипажа смогли спасти в тот же день, а второй летчик оставался на иранской территории сутки, имея при себе только пистолет, маяк и средство связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил об участии израильской разведки «Моссад» в операции по спасению американских летчиков.
Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп.
Президент США назвал операцию по эвакуации пилотов сбитого над Ираном истребителя уникальной в новейшей истории.