Эксперт Голованов заявил об отсутствии доказательств эвакуации пилотов F-15E в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Голованова, если бы операция США по эвакуации летчиков сбитого F-15E в Иране прошла успешно, американская сторона обязательно предоставила бы видео с пилотами, передают «Вести».

Эксперт отметил, что США всегда публично демонстрируют свои успехи, снимая происходящее с разных ракурсов. «Если бы операция действительно удалась, американцы распространили бы снимки спасенных пилотов, как это было с фотографиями Мадуро в наручниках», – заявил Голованов.

Он напомнил, что когда Иран объявил о провале американской операции и уничтожении всей оперативной группы, США опубликовали видеоролик, который якобы должен был подтвердить спасение пилота. Однако, по его словам, в этом материале не содержится подтверждения успешной эвакуации.

Ранее стало известно, что 3 апреля над территорией Ирана был сбит американский F-15E Strike Eagle. Тогда сообщалось, что одного члена экипажа смогли спасти в тот же день, а второй летчик оставался на иранской территории сутки, имея при себе только пистолет, маяк и средство связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил об участии израильской разведки «Моссад» в операции по спасению американских летчиков.

Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп.

Президент США назвал операцию по эвакуации пилотов сбитого над Ираном истребителя уникальной в новейшей истории.