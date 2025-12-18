Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.5 комментариев
МИД России выразил озабоченность японо-американскими учениями у границ
Россия выразила свою озабоченность Японии по поводу японо-американских военных учений, проведенных неподалеку от российских границ, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила на брифинге, что посол Японии в Москве Акира Муто был информирован о позиции Москвы во время его визита в российское дипведомство, передает ТАСС.
«Мы систематически транслируем японской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, и публично наши подходы, в частности, вот сегодня в ходе беседы директора третьего департамента Азии Людмилы Георгиевны Воробьевой с послом Японии в Москве была выражена озабоченность ввиду проведенных 10 декабря японо-американских военно-воздушных учений вблизи российских границ», – заявила дипломат.
Захарова отметила, что Россия рассматривает подобные действия как потенциальную угрозу безопасности. Дипломат подчеркнула, что российская сторона предупредила о готовности принять новые контрмеры для укрепления обороноспособности страны и защиты ее суверенитета.
В июле российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Японии в связи с участием ее военных в учениях США.
В июне Москва заявила резкий протест в адрес Токио после того, как японский катер провел тренировочные стрельбы рядом с российской границей без предварительного уведомления.