МИД России выразил озабоченность японо-американскими учениями у границ

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова сообщила на брифинге, что посол Японии в Москве Акира Муто был информирован о позиции Москвы во время его визита в российское дипведомство, передает ТАСС.

«Мы систематически транслируем японской стороне, в том числе и по дипломатическим каналам, и публично наши подходы, в частности, вот сегодня в ходе беседы директора третьего департамента Азии Людмилы Георгиевны Воробьевой с послом Японии в Москве была выражена озабоченность ввиду проведенных 10 декабря японо-американских военно-воздушных учений вблизи российских границ», – заявила дипломат.

Захарова отметила, что Россия рассматривает подобные действия как потенциальную угрозу безопасности. Дипломат подчеркнула, что российская сторона предупредила о готовности принять новые контрмеры для укрепления обороноспособности страны и защиты ее суверенитета.

В июле российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Японии в связи с участием ее военных в учениях США.

В июне Москва заявила резкий протест в адрес Токио после того, как японский катер провел тренировочные стрельбы рядом с российской границей без предварительного уведомления.