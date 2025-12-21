Путин заявил о новых возможностях после урегулирования границ Азии

Tекст: Ольга Иванова

Урегулирование приграничных вопросов в Центральной Азии открывает новые перспективы для региона, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение проблем государственной границы создает дополнительные возможности для развития экономических связей и привлечения инвестиций. По словам Путина, это также содействует запуску новых инфраструктурных и производственных проектов.

Глава государства заявил, что урегулирование приграничных вопросов между Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном способствует укреплению гарантий региональной безопасности. Путин отметил, что «важно и то, что укрепляются гарантии региональной безопасности (при урегулировании приграничных вопросов Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном)». Эта позиция была озвучена им на церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в Петербурге.

Президент добавил, что такие договорённости открывают возможности для более скоординиренных действий в борьбе с трансграничными угрозами. В их числе глава государства назвал терроризм, экстремизм, наркотрафик, незаконную миграцию и контрабанду. Таким образом, решение спорных приграничных вопросов становится важной частью общей архитектуры стабильности и развития Центральной Азии.

