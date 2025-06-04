Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Россия выразила протест Японии из-за стрельб у границы
Москва заявила резкий протест в адрес Токио после тренировочных стрельб японского катера рядом с российской границей без предварительного уведомления.
МИД России выразил недовольство тем, что 23 мая в открытом море в 18,5 километра к северо-востоку от мыса Сирэтоко (остров Хоккайдо) патрульный катер «Кавагири» провел тренировочные стрельбы без заблаговременного оповещения иностранных судов, передает РИА «Новости».
Министерство указало, что такие действия нарушают нормы международного морского права и создают угрозу для гражданских судов. Ведомство подчеркнуло, что подобное поведение со стороны Токио категорически неприемлемо.
Москва потребовала от японской стороны объяснений по инциденту и призвала принять меры, чтобы больше такие случаи не повторялись. Замглавы МИД России Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто также отметил беспрецедентное ухудшение отношений между двумя странами. В министерстве заявили, что наладить диалог возможно только при условии отказа Японии от враждебного курса на фоне ситуации вокруг Украины.