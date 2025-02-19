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Минцифры запланировало запретить рекламные обзвоны в России летом
Шадаев: В России летом 2025 года запретят рекламные обзвоны для борьбы со спамом
Минцифры планирует летом 2025 года ввести запрет на рекламный спам посредством обзвонов, обеспечив идентификацию всех исходящих звонков от организаций.
Минцифры России намерено реализовать запрет на рекламные обзвоны уже к лету 2025 года, сообщает ТАСС. Глава министерства Максут Шадаев заявил, что все исходящие звонки от организаций будут идентифицированы.
«В ближайшее время, мы считаем, что летом мы уже реализуем запрет на рекламный спам, обзвоны», – сказал Шадаев на пленарной сессии форума «Кибербезопасность в финансах».
Кроме того, Шадаев на форуме высказался о технологии дипфейков в контексте преступлений. Он подчеркнул, что использование дипфейков может стать отягчающим обстоятельством для злоумышленников. Такое предложение обсуждается с правоохранительными органами. Министр добавил, что в России необходимы собственные приложения для распознавания дипфейков в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России предложило законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и рассылок. В Общественной палате России призывали жестко наказывать организаторов спам-обзвонов. В правительстве разрабатывался проект закона о запрете массовых спам-обзвонов, который вскоре внесут в Гос думу.