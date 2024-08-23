На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Малькевич оценил законопроект о запрете спам-обзвонов
В Общественной палате России призвали жестко наказывать организаторов спам-обзвонов
«Пресечь это поможет только жесткость наказания. Я и сам ежедневно получаю минимум пять–семь звонков. И конечно, хочется, чтобы эти люди страдали», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя инициативу запретить спам-обзвоны.
Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что этой осенью ведомство намерено внести в Госдуму на рассмотрение законопроект о запрете массовых спам-обзвонов. Уточняется, что в первую очередь это касается рекламных обзвонов, которые проводятся роботами.
«Как и все нормальные люди, горячо поддерживаю эту идею. Это предложение то, что называется «давно пора», – говорит Малькевич.
Собеседник подчеркивает, что полностью предостеречь россиян от спам-звонков вряд ли удастся, поскольку помимо рекламных обзвонов, которые инициируются роботами, также есть те, что проводятся живыми людьми. Отследить такие звонки не всегда возможно.
«К сожалению, есть и звонки со стороны людей. Пресечь это поможет только жесткость наказания. Я и сам ежедневно получаю минимум пять–семь звонков. И конечно, хочется, чтобы эти люди страдали, не говоря уже о том, что вообще возникает очень серьезный вопрос о том, откуда у них все эти наши персональные данные», – рассуждает член ОП.
По его словам, для людей, проводящих спам-обзвоны, а также для компаний, которые привлекают роботов, необходимо ввести высокие денежные штрафы. «Причем правильнее всего было бы, если бы деньги направлялись, скажем, в фонд развития IT-сервисов и стартапов. То есть, например, оштрафовали этих спамеров на 100 млн рублей, и эти деньги пошли на развитие наших площадок и сервисов», – заключил Малькевич.
В конце июля Госдума одобрила поправки в законопроект, ужесточающий правила оборота «серых» сим-карт и деанонимизацию Telegram-каналов. Уточняется, что инициатива предусматривает введение проверки сведений об абоненте оператором до начала оказания услуг связи, и в случае, если они окажутся неверными, клиенту в связи отказывать.