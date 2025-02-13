  • Новость часаОрбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
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    Как Европу заставят питаться червями
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    В России решили собрать фонотеку голосов телефонных мошенников
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    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
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    Эксперт объяснил санкции Зеленского против Порошенко
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 16:48 • Новости дня

    Россиянам пообещали разрешить отказаться от рекламных обзвонов

    Правительство России предложило законопроект для отказа от рекламных обзвонов

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России предложило законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, защищая их от нежелательных звонков без согласия.

    Правительство России разработало законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и массовых рассылок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что инициатива направлена на защиту граждан от навязчивых звонков и сообщений, которые делаются без предварительного согласия людей.

    По его словам, граждане смогут самостоятельно решать, от каких рекламных предложений они хотят отказаться, что позволит им контролировать персональную информацию и ограничить распространение своих данных. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

    Мишустин подчеркнул, что эта мера станет важным шагом в защите прав россиян на конфиденциальность и безопасность личной информации. Ожидается, что новые правила позволят снизить количество нежелательных рекламных контактов и повысить комфорт граждан в повседневной жизни.

    Ранее Минцифры России выступило с инициативой блокировать анонимные спам-звонки от компаний.

    12 февраля 2025, 18:18 • Новости дня
    В России появился новый автомобильный бренд

    В России презентовали автомобильный бренд Tenet

    В России появился новый автомобильный бренд
    @ agr.auto

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet, однако подробности о марке и моделях пока не раскрываются.

    В официальном сообщении компании говорится: «Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями». Однако никаких конкретных деталей о марке и моделях пока не предоставлено, передает Газета.Ru.

    На изображении из пресс-релиза показано, что новый бренд будет представлен кроссовером с большой радиаторной решеткой и узкими фарами. Тем не менее, автомобиль на изображении закрыт тканью, что не позволяет оценить его полностью.

    Группа компаний «АГР» владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге. Заводы в Калуге ранее принадлежали Volkswagwn, а в Санкт-Петербурге – Hyundai. Также в их распоряжении находится склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.

    В 2023 году ООО «Фольксваген Груп Рус» сменило свое название на ООО «АГР» после передачи активов новому собственнику – ООО «Арт-Финанс». В январе 2024 года ООО «Арт-Финанс», являющаяся материнской компанией ООО «АГР», получила 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишут «Известия».

    Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году в России могут закрыться от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.

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    12 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Центробанк резко повысил курс рубля

    ЦБ понизил курсы доллара и евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России установил на 13 февраля 2025 года официальный курс доллара на уровне 94,0485 рубля, что на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего показателя.

    На 13 февраля 2025 года Центральный банк России понизил курсы основных мировых валют, сообщает ТАСС. Официальный курс доллара установлен на уровне 94,0485 рубля. Это на 1 рубль 75 копеек ниже предыдущего курса.

    Курс евро также понижен на 1 рубль 18 копеек и составил 98,0119 рубля. Кроме того, курс китайского юаня понижен на 26 копеек, до 12,7702 рубля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в среду начали снижаться после выхода данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Владимир Соловьев был удостоен звания мастера спорта России по практической стрельбе.

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта России по практической стрельбе. В своем сообщении Дегтярев поздравил Соловьева с этим достижением.

    Дегтярев также отметил, что Соловьев заслужил это почетное звание благодаря своему мастерству в дисциплине, которое считается наивысшим приближением к реальным боевым условиям. Практическая стрельба требует от спортсменов скорости, меткости и умения быстро перемещаться, что делает ее одной из самых динамичных стрелковых дисциплин.


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    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

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    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




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    13 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтоженными террористами, планировавшими подрыв псковского железнодорожного вокзала, показали в ФСБ.

    В ролике демонстрируется, как оперативники заходят к боевикам в деревянной избе, слышны звуки стрельбы. После этого на записи появляются ликвидированные боевики с автоматами в руках, передает РИА «Новости».

    Также ФСБ показала видео с боевиками, которые проводили разведку на вокзале Пскова. Они фотографировали зал ожидания.

    На записи запечатлено, как молодой человек зашел в здание вокзала через металлоискатель, дошел до зала ожидания и снял его на смартфон, потом сделал снимки здания вокзала с улицы.

    В четверг ФСБ ликвидировала террористов, готовивших теракт на псковском железнодорожном вокзале.

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    12 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    Украинских военных возмутили условия контрактов для 18-летних

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для 18-летних, пишут украинские СМИ.

    Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим контрактникам  в возрасте 18-24 лет, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.

    Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.

    Украинские СМИ писали, что украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания. Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы».

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    12 февраля 2025, 19:03 • Новости дня
    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля

    RT: США намерены передать России Винника

    СМИ назвали россиянина, которого обменяли на Фогеля
    @ Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника в рамках обмена, сообщили в среду вечером информационные агентства.

    Об этом RT сообщил адвокат россиянина. Об освобождении Винника также сообщает американский телеканал ABC.

    Винника задержали в Греции в 2017 году по американскому обвинению в криптомошенничестве. Потом его экстрадировали в США.

    Суд в Штатах перенес вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе. Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.

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    12 февраля 2025, 20:02 • Новости дня
    Зеленский решил строить украинское НАТО

    Зеленский назвал вступление Украины в НАТО маловероятным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США, и предложил альтернативу.

    Зеленский в интервью британскому журналу The Economist выразил мнение, что вступление Украины в НАТО маловероятно из-за позиции нескольких западных стран, в частности Венгрии, Германии и США. При этом он отметил, что в случае отказа во вступлении Украина должна «построить свою собственную НАТО», что подразумевает дальнейшее наращивание численности вооруженных сил, передает ТАСС.

    Зеленский также рассказал, что пока не получил конкретных предложений об урегулировании от команды президента США. Однако он выразил надежду, что сможет обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.

    В среду министр обороны США Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    13 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.

    Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

    Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

    Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    Президент Сирии Аш-Шараа заявил о прочных отношениях с Россией
    @ Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о прочных отношениях между двумя странами, сообщила канцелярия сирийского лидера.

    Ахмед аш-Шараа указал на прочные стратегические отношения между Россией и Сирией, передает ТАСС со ссылкой на сообщение канцелярии.

    Он добавил, что Дамаск открыт для сотрудничества, если это отвечает интересам народа страны и способствует укреплению безопасности и стабильности.

    В среду Путин провел телефонный разговор с Ахмедом аш-Шараа. Российский президент выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между двумя странами.

    Встоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Москва и Дамаск перевернули страницу и постараются построить отношения с чистого листа.

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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