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Россиянам пообещали разрешить отказаться от рекламных обзвонов
Правительство России предложило законопроект для отказа от рекламных обзвонов
Правительство России предложило законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и рассылок, защищая их от нежелательных звонков без согласия.
Правительство России разработало законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и массовых рассылок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что инициатива направлена на защиту граждан от навязчивых звонков и сообщений, которые делаются без предварительного согласия людей.
По его словам, граждане смогут самостоятельно решать, от каких рекламных предложений они хотят отказаться, что позволит им контролировать персональную информацию и ограничить распространение своих данных. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму.
Мишустин подчеркнул, что эта мера станет важным шагом в защите прав россиян на конфиденциальность и безопасность личной информации. Ожидается, что новые правила позволят снизить количество нежелательных рекламных контактов и повысить комфорт граждан в повседневной жизни.
Ранее Минцифры России выступило с инициативой блокировать анонимные спам-звонки от компаний.