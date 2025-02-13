Россиянам пообещали разрешить отказаться от рекламных обзвонов

Правительство России предложило законопроект для отказа от рекламных обзвонов

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России разработало законопроект, который позволит гражданам отказываться от рекламных обзвонов и массовых рассылок. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

Мишустин отметил, что инициатива направлена на защиту граждан от навязчивых звонков и сообщений, которые делаются без предварительного согласия людей.

По его словам, граждане смогут самостоятельно решать, от каких рекламных предложений они хотят отказаться, что позволит им контролировать персональную информацию и ограничить распространение своих данных. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму.

Мишустин подчеркнул, что эта мера станет важным шагом в защите прав россиян на конфиденциальность и безопасность личной информации. Ожидается, что новые правила позволят снизить количество нежелательных рекламных контактов и повысить комфорт граждан в повседневной жизни.

Ранее Минцифры России выступило с инициативой блокировать анонимные спам-звонки от компаний.