Ростех: Танки России задают тренды для бронетехники по всему миру

Tекст: Алексей Дегтярев

Иностранные производители регулярно используют решения, впервые реализованные на российских машинах, заявили в госкорпорации, передает ТАСС.

В качестве примеров в компании привели французский автомат заряжания на танках Leclerc, динамическую защиту на американских Abrams и активную защиту танков Израиля.

В Ростехе добавили, что в США планируют создать аналоги дополнительной защиты от дронов, впервые опробованных на российской бронетехнике в зоне спецоперации на Украине, а китайские производители используют узнаваемые форм-факторы.

В корпорации подчеркнули, что при всей копируемости технологий российские танки уникальны благодаря сплаву технических характеристик, производственному совершенству, адаптивности и традициям отечественной школы.

Также Ростех напомнил, что выпускает современные основные танки – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые применяются в СВО.

В августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

Ранее в этой госкорпорации заявляли о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard.