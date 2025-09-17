На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Ростех: Танки России задают тренды для бронетехники по всему миру
Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.
Иностранные производители регулярно используют решения, впервые реализованные на российских машинах, заявили в госкорпорации, передает ТАСС.
В качестве примеров в компании привели французский автомат заряжания на танках Leclerc, динамическую защиту на американских Abrams и активную защиту танков Израиля.
В Ростехе добавили, что в США планируют создать аналоги дополнительной защиты от дронов, впервые опробованных на российской бронетехнике в зоне спецоперации на Украине, а китайские производители используют узнаваемые форм-факторы.
В корпорации подчеркнули, что при всей копируемости технологий российские танки уникальны благодаря сплаву технических характеристик, производственному совершенству, адаптивности и традициям отечественной школы.
Также Ростех напомнил, что выпускает современные основные танки – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые применяются в СВО.
В августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.
Ранее в этой госкорпорации заявляли о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard.