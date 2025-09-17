  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 08:31 • Новости дня

    Ростех: Танки России задают тренды для бронетехники по всему миру

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские танки формируют мировые стандарты, а западные, израильские и китайские конструкторы перенимают ключевые разработки российских инженеров, заявили в Ростехе.

    Иностранные производители регулярно используют решения, впервые реализованные на российских машинах, заявили в госкорпорации, передает ТАСС.

    В качестве примеров в компании привели французский автомат заряжания на танках Leclerc, динамическую защиту на американских Abrams и активную защиту танков Израиля.

    В Ростехе добавили, что в США планируют создать аналоги дополнительной защиты от дронов, впервые опробованных на российской бронетехнике в зоне спецоперации на Украине, а китайские производители используют узнаваемые форм-факторы.

    В корпорации подчеркнули, что при всей копируемости технологий российские танки уникальны благодаря сплаву технических характеристик, производственному совершенству, адаптивности и традициям отечественной школы.

    Также Ростех напомнил, что выпускает современные основные танки – Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ, которые применяются в СВО.

    В августе Ростех сообщал, что внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем.

    Ранее в этой госкорпорации заявляли о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard.

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39

    Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке

    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.

    Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.

    В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.

    Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.

    Напомним, на прошлой неделе Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    Ростех рарнее начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М».

    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

    Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник», сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

    Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

    Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Минюст Украины сообщил о службе 10 тыс. осужденных в ВСУ

    В рядах ВСУ служили более 10 тыс заключенных по данным Минюста Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество осужденных, привлеченных к службе в украинской армии, превысило десять тысяч человек на начало сентября нынешнего года.

    Более 10 тыс. осужденных были освобождены условно-досрочно по статье 811 УК Украины и направлены в подразделения Национальной гвардии для доставки в центры комплектования, сообщает издание NV со ссылкой на официальный ответ Минюста Украины, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили: «По состоянию на 01.09.2025 освобождены условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и переданы подразделениям Национальной гвардии Украины для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки более 10 100 человек».

    В июле Государственная уголовно-исполнительная служба Украины информировала о том, что в рядах ВСУ находились около 9,5 тыс. осужденных, большинство из которых были отправлены на передовую. В мае численность осужденных в подразделениях ВСУ превышала 8,3 тыс. человек, за четыре месяца этот показатель вырос почти на 2 тыс. человек.

    Ранее украинские власти отмечали, что заключить контракт на службу в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение могут 20–30% осужденных, находящихся в украинских тюрьмах. Закон, разрешающий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Эта мера не распространяется на осужденных за терроризм, преступления против национальной безопасности, убийство двух и более человек, особо тяжкие коррупционные преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинских силовых структурах заявили о начале публичной подготовки населения к возможной мобилизации женщин в условиях сокращения численности личного состава ВСУ. Секретарь комитета Верховной рады Роман Костенко подчеркивал невозможность сформировать даже один эшелон обороны из-за острой нехватки военных.

    В ряды ВСУ уже мобилизовали почти 9,5 тыс. осужденных, среди которых 100 женщин, и эти люди выполняют различные задачи на фронте и в тылу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    В Эстонии предложили закрыть границу с Россией из-за учений «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) выступила с инициативой временно прекратить работу пограничных переходов между Эстонией и Россией на фоне учений «Запад-2025».

    Эстонская консервативная партия «Отечество» (Isamaa) предложила закрыть все погранпункты на границе с Россией в связи с завершением белорусско-российских военных учений «Запад-2025», передает ТАСС. С такой инициативой выступил председатель партии Урмас Рейнсалу, которого цитирует портал гостелерадио ERR.

    Рейнсалу пояснил, что предложение связано с изменениями и обострением ситуации в сфере безопасности. Если парламент Эстонии Рийгикогу поддержит инициативу, окончательное решение о закрытии границы останется за правительством страны.

    Сейчас на границе между Эстонией и Россией действуют три пограничных пункта пропуска. КПП «Нарва» открыт только в дневные часы, а пункты «Лухамаа» и «Койдула» продолжают работу в обычном режиме.

    Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2025» начались 12 сентября и завершатся 16 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Бомбардировщики Су-34 выполнили бомбометание по целям в рамках этих учений. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:56 • Новости дня
    Турция решила модернизировать флот за счет экспорта оружия

    Турция заложила в проект модернизации флота 13 млрд долларов от экспорта оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара рассчитывает профинансировать обновление военно-морского флота, используя доходы от продажи вооружений странам Азии на фоне региональной напряженности, сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на аналитиков.

    Турция планирует частично профинансировать модернизацию своего военно-морского флота за счет экспорта вооружений в азиатские страны, передает ТАСС со ссылкой на портал Nikkei Asia.

    Эксперт исследовательского центра Trends Research & Advisory Серхат Сюха Чубукчуоглу заявил, что страна делает ставку на агрессивную экспортную политику в отношении дружественных и союзных государств, чтобы использовать растущий спрос на вооружение на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По информации Nikkei Asia, Турция планирует выделить на обновление флота около 13 млрд долларов, часть из которых должна поступить от экспорта. В этом году уже заключено соглашение с Индонезией о поставках фрегатов, а ранее подобные контракты были подписаны с Малайзией, Пакистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. Ожидается, что в 2027 году Малайзия получит новые патрульные корабли.

    В прошлом году Турция заняла одиннадцатое место в мире по объему продаж вооружений и семнадцатое – по военным расходам. Экспорт турецкого вооружения составил почти 7,1 млрд долларов. На оборонные расходы в текущем году власти страны предусмотрели 1,6 трлн лир (примерно 38,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая компания STM Defence Technologies выиграла тендер на строительство двух военных кораблей для ВМС Португалии. При спуске на воду корвета для ВМС с Украины в Турции бутылка шампанского не разбилась.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 21:35 • Новости дня
    Израиль пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность

    Нетаньяху объявил о создании в Израиле самодостаточного оборонного комплекса

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о намерении развивать собственную военную индустрию для минимизации влияния возможных международных ограничений.

    Как сообщает ТАСС, Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции по вопросам экономики отметил, что Израиль создаст мощную и полностью независимую индустрию вооружений. По его словам, новый оборонно-промышленный комплекс не будет зависеть от любых международных политических ограничений.

    Нетаньяху подчеркнул: «Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль». Подробности реализации этих планов или сроки запуска не уточнялись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложила ввести пошлины на более трети израильского экспорта в Евросоюз в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что последние действия Израиля ставят под угрозу реализацию принципа сосуществования двух государств в палестино-израильском конфликте.

    Испанский телеканал пообещал отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие в конкурсе.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя российскими областями

    В Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над приграничьем

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня средства ПВО отразили воздушную атаку украинских беспилотников, среди которых пять были перехвачены над Белгородской областью.

    Об уничтожении 12 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории четырех областей России рассказали в Министерстве обороны, передает ТАСС. По данным ведомства, инциденты произошли 16 сентября с 08:45 до 17:00 по московскому времени.

    В официальном заявлении отмечается: «16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Ростовской области».

    В ведомстве уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны за один час сбили двадцать четыре украинских беспилотника над территорией Курской области. В ночь с понедельника на вторник дежурные подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над страной 87 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину о проведении учений «Запад-2025»

    Белоусов доложил о масштабных учениях «Запад-2025» Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту России Владимиру Путину о начале совместных стратегических учений «Запад-2025», включающих участие белорусских и зарубежных военных.

    О начале проведения учений «Запад-2025» министр обороны Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, передает ТАСС.

    В мероприятии участвуют органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения ВКС, воздушно-десантные войска, силы Северного и Балтийского флотов.

    Со стороны Белоруссии привлекаются войска, входящие в региональную группировку. Белоусов подчеркнул, что в учениях также принимают участие воинские контингенты и оперативные группы зарубежных оборонных ведомств.

    По его словам, учебные задачи решаются в рамках операций на западном и северо-западном стратегических направлениях, а также коалиционной группировкой войск иностранных государств на условном нижегородском направлении. Министр отдельно отметил международный компонент учений и значимость взаимодействия с союзниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в учениях «Запад-2025» на территории Белоруссии приняли участие представители США, что стало неожиданностью для военных и международных наблюдателей.

    Белорусские и российские военные в ходе учений провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник». Индийские военные также приняли участие в учениях, что вызвало дискуссии на Западе о самостоятельности Дели вне британской сферы влияния.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 20:42 • Новости дня
    Учения «Запад-2025» прошли с участием резервистов в Калининграде

    Резервисты впервые сформировали танковое подразделение на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках стратегических учений «Запад-2025» более 400 резервистов приняли участие в тренировках на пяти объектах Калининградской области.

    Совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» сопровождались учебными сборами с резервистами, сообщает ТАСС. Уточняется, что впервые в ходе таких сборов резервисты были объединены в отдельное танковое подразделение, подготовленное к выполнению боевых задач.

    В Министерстве обороны России заявили: «Впервые в ходе сборов было сформировано и подготовлено к выполнению боевых задач танковое подразделение, состоящее исключительно из резервистов».

    Кроме того, на занятиях с личным составом отряда «БАРС-39» по штурмовой подготовке был внедрен опыт боевых подразделений России по применению мотоциклов в штурмовых действиях. Всего для участия в сборах было призвано более 400 человек. Резервисты проходили подготовку на пяти объектах инфраструктуры Калининградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин осмотрел более 400 образцов вооружения на полигоне Мулино, где прошел основной этап учений «Запад-2025».

    Совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы России и Белоруссии, включая авиацию и корабли. Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим учениям в Мулино Нижегородской области.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 01:09 • Новости дня
    Шойгу подтвердил готовность развивать сотрудничество с Ираком в ОПК

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва заявила о намерении расширить военное и техническое сотрудничество с Ираком, акцентировав внимание на поставках современной техники и вооружений, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Ирака Табитом аль-Аббаси.

    «Готовы взаимодействовать по всем направлениям, включая поставку современных вооружений и военной техники. Готовы предложить иракской стороне самые современные образцы вооружений и военной техники российского производства, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в реальных боевых условиях СВО», – цитирует Шойгу ТАСС.

    Секретарь Совбеза отметил, что Россия предлагает партнерам более широкий спектр оборонных решений, особенно в сфере ПВО и ракетных технологий, а также для авиационной и военно-морской техники.

    По мнению Шойгу, это может усилить оборонный потенциал Ирака и укрепить его позиции в регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в столицу Ирака, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 10:53 • Новости дня
    Су-34 выполнили бомбометание по целям на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2025» экипажи российских Су-34 провели бомбометание по наземным целям, имитирующим военную инфраструктуру противника, сообщили в российском Минобороны.

    Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили инфраструктуру условного противника в ходе учений «Запад-2025», указали в министерстве, передает ТАСС.

    Летчики уничтожили цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные подземные командные пункты противника.

    В ходе авиационного удара экипажи действовали парами, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

    Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в ходе учений «Запад-2025».

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдают за российско-белорусскими учениями.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    Ростех выступил за усиление сотрудничества оружейников стран БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расширение экспорта гражданского оружия и комплектующих между странами БРИКС может способствовать развитию научных исследований и укреплению позиций национальных производителей, заявил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко в кулуарах III Всероссийского форума оружейников.

    По его словам, развитие сотрудничества между оружейными производителями в рамках БРИКС способно стать основой для научных исследований, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности национальных производителей, передает ТАСС.

    Евтушенко заявил, что Россия обладает значительным опытом в производстве стрелкового оружия и гордится своими достижениями в этой сфере.

    По мнению Евтушенко, расширение экспорта гражданского оружия, комплектующих и боеприпасов на рынке БРИКС требует баланса между экономическими интересами и обеспечением национальной безопасности. Он подчеркнул, что международная торговля оружием, в том числе гражданским стрелковым, связана как с вызовами, так и с новыми возможностями.

    Он отметил, что экспорт перечисленных товаров способствует укреплению международных связей, развитию экономики и спорта дружественных государств, а также обеспечивает взаимный трансфер технологий между Россией и зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех впервые показал антидроновый комплекс «Радон-О». Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь». Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации