Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.0 комментариев
Прощание с Хаменеи в Ираке собрало миллионы паломников
Церемонии прощания с Хаменеи в Ираке посетили более 10 млн человек
Масштабные траурные процессии в память о погибшем верховном лидере Ирана прошли в Ираке в городах Наджаф и Кербела при огромном стечении верующих.
В Ираке в церемониях прощания с Хаменеи участвовали более 10 млн человек. Учетом прибывших граждан занимался высший комитет по организации траурных мероприятий, передает ТАСС.
«Предварительные статистические данные указывают на участие более 10 млн скорбящих во время траурных процессий и религиозных ритуалов в иракских городах Наджаф и Кербела», – говорится в специальном заявлении ведомства.
Организаторы выразили глубокую признательность всем официальным учреждениям, святыням и силам безопасности. Комитет также поблагодарил шиитские отряды ополчения, тысячи добровольцев и весь народ Ирака за всестороннюю помощь в успешном проведении акций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецборт с телом верховного аятоллы приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения траурных мероприятий.
Днем ранее сотни тысяч человек вышли на центральные улицы Тегерана для участия во всеобщем шествии. Похоронить бывшего лидера Ирана планируют в его родном Мешхеде.