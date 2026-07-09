Прощание с Хаменеи в Ираке собрало миллионы паломников

Церемонии прощания с Хаменеи в Ираке посетили более 10 млн человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ираке в церемониях прощания с Хаменеи участвовали более 10 млн человек. Учетом прибывших граждан занимался высший комитет по организации траурных мероприятий, передает ТАСС.

«Предварительные статистические данные указывают на участие более 10 млн скорбящих во время траурных процессий и религиозных ритуалов в иракских городах Наджаф и Кербела», – говорится в специальном заявлении ведомства.

Организаторы выразили глубокую признательность всем официальным учреждениям, святыням и силам безопасности. Комитет также поблагодарил шиитские отряды ополчения, тысячи добровольцев и весь народ Ирака за всестороннюю помощь в успешном проведении акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецборт с телом верховного аятоллы приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения траурных мероприятий.

Днем ранее сотни тысяч человек вышли на центральные улицы Тегерана для участия во всеобщем шествии. Похоронить бывшего лидера Ирана планируют в его родном Мешхеде.