Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф

Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак

Tекст: Катерина Туманова

Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.

Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».

Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».

Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.

Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.

Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.

Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.