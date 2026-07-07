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Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Наджаф
Гроб с телом лидера Ирана Али Хаменеи доставили в Ирак
Спецборт с телом верховного аятоллы Ирана приземлился в аэропорту иракского города Наджаф для проведения масштабных траурных мероприятий с участием высшего руководства исламской республики.
Самолет с телом убитого во время бомбардировки духовного лидера Ирана прибыл в Наджаф, передает иракское агентство INA.
Высший комитет по организации похорон заявил о завершении «логистической и технической подготовки к траурной церемонии в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела».
Делегацию из Ирана на мероприятиях возглавил президент страны Масуд Пезешкиан. После прибытия он встретился с главой правительства Ирака Али аз-Зейди. Чтобы все желающие могли проститься с аятоллой, иракский премьер-министр объявил 8 июля выходным днем, передает РИА «Новости».
Официальная церемония похорон Али Хаменеи началась во вторник вечером в провинции Наджаф. Иракское информационное агентство сообщило, что в присутствии премьер-министра Ирака состоялась официальная церемония приема тела духовного лидера Ирана аятоллы Али аль-Хусейни Хаменеи.
Церемония началась в городе Наджаф в присутствии президента Ирана Масуда Пезешкиана и сопровождающей его делегации, а также при участии различных иракских политических, религиозных и народных групп.
Предполагается, что похороны верховного лидера пройдут 9 июля в его родном Мешхеде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прощание с погибшим 28 февраля Али Хаменеи стартовало 3 июля, траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни. Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.
Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.