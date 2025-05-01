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Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем
Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка
Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.
Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.
По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».
Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.