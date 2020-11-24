Эксперт объяснил суть спора России и США по статусу залива Петра Великого

«У России и США действительно разные позиции по статусу залива Петра Великого», – сказал газете ВЗГЛЯД специалист по морскому праву Василий Гуцуляк, комментируя пересечение эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» государственной границы России в заливе на два километра.

«Если рассматривать залив Петра Великого как территориальное море, то любое судно имеет право пересекать даже госграницы с целью совершить право мирного прохода. Военные корабли также могут это делать, но при соблюдении набора определенных условий», – сказал специалист по морскому праву, доктор юридических наук Василий Гуцуляк.

Однако, по словам эксперта, еще во времена СССР залив Петра Великого был объявлен историческими водами Советского Союза. В соответствии с концепцией исторических вод, этот залив – не территориальное море, а внутренние воды нашего государства. «Исходя из этой точки зрения, действия эсминца ВМС США «Джон Маккейн» являются нарушением, поскольку заход во внутренние воды страны противоречит нормам международного морского права», – пояснил собеседник.

При этом, как отметил эксперт, международного договора, который бы четко обозначил, что залив Петра Великого является историческими водами СССР и затем России – пока нет.

«Можно основываться лишь на сложившемся международно-правовом обычае. Это неписаное правило означает, что заявление СССР об объявлении залива своими историческими внутренними водами не вызвало возражений со стороны большинства стран, поэтому Советский Союз настоял на своем», – полагает Гуцуляк.

«Сегодня залив используется Россией и с точки зрения военного потенциала, и в других отношениях. Большинство стран признают право России считать залив Петра Великого своими внутренними водами, но у США другая позиция. Они считают, что это территориальное море России, а там военные корабли могут осуществлять право мирного прохода», – резюмировал эксперт.

Во вторник эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого», – говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что «после полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал».

«Цель пребывания американцев в этой зоне однозначная – это разведка. При этом никаких превентивных мер против таких действий, кроме патрулирования наших кораблей вдоль границ, не существует», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, комментируя данный инцидент.

В конце октября российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два истребителя-бомбардировщика ВВС Франции «Мираж-2000». До этого российские истребители МиГ-31 и Су-35 перехватили два стратегических бомбардировщика B-1В ВВС США над Беринговым морем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД