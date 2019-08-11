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11 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

Скоростная магистраль между Москвой и Минском – не самое очевидное решениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев активно лоббирует строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Минском. Он утверждает, что проект даже может быть привлекательным для инвестиций. Действительно ли подобная магистраль имеет экономический, а не только политический смысл – и сможет ли она когда-нибудь окупиться? Подробности...
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Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
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Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
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США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе

В тесном Ормузском проливе китайские фрегаты неизбежно сойдутся борт о борт с американцамиФото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Отличительная черта уличного либерала

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Так ведут себя гопники, шпана. Когда, налетев толпой, можно почувствовать себя сильным и смелым. Дай этим милым людям со светлыми лицами оружие, они и на проспекте Сахарова все кровью зальют. Подробности...

Самый «нерусский» фильм Тарантино

Дмитрий Дабб, кинокритик
Новая работа мастера приговорена к огромной дистанции между американским и русским зрителем, даже если русский зритель тоже любит большие женские ступни, ручные огнеметы и артиста Ди Каприо. Подробности...
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За событиями в Киргизии стоит внешняя сила

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Интерес Вашингтона к Киргизии понятен – страна является слабым звеном аж в двух весьма интересных для интересов США цепочках. Которые через Киргизию можно ослабить, а то (при большой удаче) и развалить. Подробности...
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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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              США пожалеют о появлении ВМС Китая в Персидском заливе

              В тесном Ормузском проливе китайские фрегаты неизбежно сойдутся борт о борт с американцами   11 августа 2019, 14:06
              Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe
              Текст: Александр Колпаков,
              Юрий Зайнашев

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              Пекин впервые в истории заявил о возможном участии в военно-морской коалиции. Причем речь идет о совместных действиях с США в Персидском заливе. Некоторые политики расценивают это как дипломатические игры. Однако если Пекин направит свои суда в залив, то это позволит ему уже в самом недалеком будущем существенно изменить свой военно-морской статус в мире.

              Китайский посол в ОАЭ Ни Цзянь заявил, что ВМС Китая могут присоединиться к морской коалиции США в Персидском заливе по обеспечению безопасности судоходства. «Мы рассмотрим вопрос о том, чтобы наш военный флот сопровождал наши коммерческие суда. Мы изучаем предложение США по механизмам сопровождения в Персидском заливе», – сказал он.

              К коалиции США, как известно, уже согласилась примкнуть Британия, а вот Франция и Германия отказались. Создать подобную миссию в Персидском заливе США призвали после ареста иранскими ВМС плывшего под британским флагом танкера Stena Impero.

              Накануне стало известно, что Пекин продолжает активно закупать иранскую нефть, вопреки запрету Вашингтона. В июле Китай импортировал от 4,4 до 11 млн баррелей иранской нефти. Эту информацию приводит сервис, отслеживающий движение танкеров. Как отмечала британская газета Financial Times, нефть везут отнюдь не посредники, а суда, которые вполне официально принадлежат китайской госкомпании CNPC. Правда, уровень поставок все равно резко упал по сравнению с прошлым годом, когда американский запрет еще не действовал.

              Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает, что китайские боевые суда придут в Персидский залив. «Теоретически это возможно. Китай – такая же суверенная страна, как и любая другая. У нее есть и интересы, и возможности реализовывать свой военно-морской потенциал в различных частях мира.

              Но я очень удивлюсь, если Китай присоединится именно к американской коалиции,

              – сказал глава комитета газете ВЗГЛЯД. – Идея ее создания крайне сомнительна. Насколько я понимаю, даже среди союзников США возникли разброд и шатание умов на этот счет. Предположить, что китайцы пойдут на такого рода взаимодействия с США, политическим соперником или даже противником? Крайне маловероятно».

              Объединение усилий с США в Персидском заливе означало бы очень серьезный поворот в политике КНР, считает военный аналитик Александр Гольц.

              «Вероятнее всего, это дипломатическая уловка. Потом китайцы скажут, что изучили американские предложения и они их не устроили. Мы давно не слышим разговоров о партнерстве Китая и США в военной сфере, – сказал Гольц газете ВЗГЛЯД. – С другой стороны, чтобы обосноваться в Персидском заливе, китайцам надо иметь свои военно-морские базы. В Африке у них уже наметилось военное присутствие, но в районе Персидского залива у Китая баз нет. А использовать чужие базы, скажем, американские – это не значит там всерьез обосноваться».

              Тем временем американские политики, наоборот, усиливают враждебную риторику в адрес Поднебесной. Так, новый министр обороны США Марк Эспер в среду, встречаясь в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, позволил себе почти оскорбительный тон. «Военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляют угрозу для норм международного права, которое мы пытаемся защищать», – заявил шеф Пентагона.

              «То, как ведут себя американцы относительно Ирана, бьет по экономическим интересам Китая. Ведь у него значительный объем торговли с Ираном, серьезный объем вложений в эту страну», – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Более того, поставлена под вопрос энергетическая безопасность Китая, поскольку страна получает из региона существенную долю нефти, напомнил эксперт.

              «Китай – один из главных экономических партнеров Ближнего Востока, источник его инвестиций. У Китая здесь вложено денег больше, чем у кого бы то ни было», – заключил Кашин.

              Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напомнил, что китайский флот уже давно обосновался в этом регионе.

              «Китайцы давно уже там. Во всяком случае, в западной части Индийского океана они стоят постоянно. У них в Джибути официальная база. Основной предлог для ее существования – борьба с пиратами, которые на самом деле давно более-менее нейтрализованы», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

              «Что касается Персидского залива, то конфликт там не прекращается никогда, находится ли он в открытой военной стадии или постоянно в предвоенной», – отметил Храмчихин. При этом, по его словам, как бы конфликт ни нагнетался, Китай с Америкой воевать не будет. А заявление китайского посла в Эмиратах следует расценивать как попытку Пекина снизить непредсказуемость в отношениях с США на фоне разгоревшейся торговой войны.

              В свою очередь директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов вполне допускает, что боевые корабли КНР скоро появятся у берегов Ирана, Эмиратов и Саудовской Аравии. По его мнению, Китай «намерен попробовать себя в роли участника военной коалиции, чтобы заявить о себе в будущем как о мировой военной державе».

              Тем более, добавил Маслов ранее в интервью газете ВЗГЛЯД, технически военные корабли Китая и так могут долго находиться вне своих берегов и не нуждаются в чужих военно-морских базах. Но эксперт не исключил, что США в будущем могут пожалеть, если китайцы и впрямь начнут патрулировать Персидский залив.

              В пятницу стало известно, что направить свои боевые корабли в эти воды собирается и Токио. Правда, пока неясно, примкнет ли он формально к коалиции США. По данным источников газеты «Никкэй», Силы самообороны готовы начать самостоятельное сопровождение японских грузовых судов в Оманском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

              Как пишет ТАСС, не исключается даже вариант с воздушным патрулированием этих районов самолетами, которые дислоцированы на японской военной базе в Джибути. При этом японским военным будет разрешено при необходимости открывать огонь на поражение.

              Что касается Ирана, то его официальная позиция сводится к тому, что любые боевые суда третьих стран в Персидском заливе – это опасность. В пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал появление любых внешних сил в Персидском заливе источником угрозы для Тегерана.


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