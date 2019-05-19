Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

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19 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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          • Нет, ни при каких условиях

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            Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

            Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизацию   19 мая 2019, 15:40
            Фото: Carlos Barria/Reuters
            Текст: Артем Филиппов

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            Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения?

            В течение нескольких лет политологи, журналисты и научные сотрудники пытаются понять, что же такое «доктрина Трампа», чей весьма неоднородный подход к внешней политике с трудом укладывается в привычные рамки. На этом фоне торгово-информационные баталии между Китаем и США дополнились новым аспектом: столкновением цивилизаций с расистским подтекстом. Г-жа Кирон Скиннер, высокопоставленный чиновник Белого дома, дала комментарий, не только потрясший как политкорректные элиты в самих США, так и международных наблюдателей, но и позволивший точнее понять суть внешнеполитического подхода американской администрации.

            Выступая на полях недавно закончившегося форума «Безопасность будущего-2019» (Вашингтон), Скиннер охарактеризовала геополитическую конкуренцию Китая и США в качестве «острого столкновения цивилизаций». По ее словам, «США никогда не вели такой борьбы прежде».

            «Впервые нашим конкурентом является великая держава, представляющая небелую расу», – уточнила американка. Скиннер ясно дала понять, кого администрация Трампа видит в качестве главного врага. Но несколько ее фраз немедленно стали вирусными, открыв нам мировоззрение действующего главы Белого дома и его советников в сфере международных отношений: великие державы сотрудничают или конфликтуют на основании своей культуры и расовой идентичности.

            Не следует дезавуировать слова Скиннер как случайную оговорку не самого видного члена команды Трампа. Напротив, Кирон Скиннер возглавляет отдел политического планирования Госдепа. Будучи доктором философии Гарвардского университета, она является одним из ведущих специалистов по наследию президента Рейгана, автором ряда весомых научных публикаций. В действительности ее пост – одна из самых престижных должностей в федеральном правительстве США, которую до нее занимали такие выдающиеся американские деятели как Джордж Кеннан и Уолт Ростоу.

            На сторону Скиннер немедленно встали консервативные авторы и политологи из целого ряда изданий: Washington Examiner, American Spectator, Washington Free Beacon и др. Общий рефрен их статей и выступлений был следующим: Скиннер выполняет важную функцию в механизме внешнеполитического ведомства, работая с госсекретарем Майклом Помпео и переводя внешнеполитические аксиомы президента Трампа в дипломатическую повестку дня; она просто озвучила то, что все и так давно знают: Китай – неевропеиодная цивилизация, с иной идеологией и жизненными установками. Справедливости ради, отметим, что большая часть американской прессы и экспертного сообщества осудили данный подход.

            Очевидно, что неосторожными словами американской чиновницы не мог не воспользоваться официальный Пекин. Медиакорпорация Китая обвинила Скиннер в неуважении к цивилизационным ценностям и дискриминационным выводам о сути китайско-американских отношений. По мнению китайской стороны, высказывание Скиннер означает, что для Вашингтона борьба СССР и США велась между представителями белой расы, а противостояние Китая и США подается как борьба небелой и белой рас, что является, по сути, выходом за флажки, на «минное поле американской политики».

            Расистская оценка природы «китайской угрозы» покоробила даже австралийцев, которые давно рассматривают Китай в качестве потенциально враждебной силы. По сообщению Австралийской радиовещательной корпорации, несколько пожелавших остаться анонимными чиновников правительства Австралии высказали обеспокоенность замечаниями Скиннер: «Это именно тот тип фальсификаций, который играет на руку китайским коммунистам. Мы не будем использовать подобный язык ни при каких обстоятельствах».

            Кирон Скиннер во многом возглавляет усилия по разработке нового подхода США к китайско-американским отношениям.

            Она делает это в контексте знаменитой статьи «Истоки советского поведения» (другое название «Статья X») уже упомянутого Джорджа Кеннана, восьмого посла США в СССР, одного из архитекторов Холодной войны, изложившего в 1947 году стратегию сдерживания, ставшую краеугольным камнем подхода США к взаимоотношениям с Советским Союзом в послевоенный период.

            В ходе своего выступления на форуме Скиннер упоминала «Статью Х» и дала понять, что ее задача сложней, чем у Кеннана. Дело в том, что советская Россия опиралась на марксизм и являлась неотъемлемой частью западной цивилизации, а значит, на Москву могли повлиять призывы к общим ценностям. Например, в области прав человека, что и вылилось в подписание Хельсинского Заключительного Акта в 1975 году. На этот раз на месте СССР в качестве главной угрозы Вашингтон видит Китай, рассматривая его как нечто противоположное по духу западной культуре и философии, а значит уникальную и беспрецедентную опасность в силу его идеологии, истории и расы. «Это действительно борьба с другой цивилизацией и другой идеологией», – подчеркнула Скиннер.

            Откуда появляются подобные установки в головах не рядовых, высокообразованных американских чиновников? Тем более что в устах афроамериканки Скиннер слова про противостояние белой и не белой рас звучат особенно интригующе.

            Уже долгие годы настольной книгой многих американских политиков и дипломатов является сочинение всемирно известного футуролога и социолога Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1996), чьи изначальные постулаты были первоначально опубликованы за несколько лет до этого в виде одноименной статьи в ведущем внешнеполитическом издании Foreign Affairs. Свою книгу Хантингтон посвятил концепции этнокультурного разделения цивилизаций. По мысли автора, войны будущего будут вестись не между странами, но между культурами. Хантингтон полагал, что война в Югославии, а также непримиримость в отношениях между Индией и Пакистаном представляли собой межцивилизационный конфликт.

            Исследователь выделял девять типов цивилизаций: западную, православную, исламскую, индуистскую, синскую (китайскую), японскую, латиноамериканскую, африканскую и буддистскую. Хантингтон считал, что приверженность Запада к универсальным ценностям и демократии в широком ее понимании будет встречать все большее противодействие со стороны других цивилизаций, прежде всего, со стороны синской и исламской. Его выводы не раз подвергались критике. Например, всемирно известный лингвист и философ Ноам Хомский отметил, что концепция Хантингтона служит удобным оправданием для агрессивного гегемонизма США после Холодной войны, когда Советский Союз сошел со сцены.

            Когда Кирон Скиннер упомянула «острое столкновение цивилизаций», она всего лишь процитировала теорию Сэмюэла Хантингтона. Однако, как верно подметила в своем заявлении Медиакорпорация Китая, Хантингтон призывал Запад не насаждать свои ценности другим цивилизациям, он ратовал за равноправный диалог и сотрудничество.

            По сути, мы видим извращение идей маститого ученого. Официальные лица изображают США конфликт с Китаем как расовую войну, когда Вашингтон не предоставляет убедительные аргументы в своей моральной правоте, но предпочитает заявлять о межцивилизационном конфликте. Ведя себя подобно слону в посудной лавке, США уже давно выглядят в неблагоприятном свете в глазах международного сообщества, предоставляя дополнительные козыри тому же Китаю, не раз страдавшему от чужеземных «господ» на своей собственной земле.

            Существует немало причин, по которым политика Китая под властью КПК может вызвать у стороннего наблюдателя возражения. Но рассматривать столкновение западного мира и китайской цивилизации только в силу того, что они принципиально «разные» – это предательство тех самых западных ценностей, которые последние десятилетия насаждаются во всем мире при помощи продвинутой либеральной повестки. Складывается впечатление, что еще немного, и чиновники Трампа заговорят о новой «желтой опасности» в соответствии с пропагандистскими клише начала прошлого века в отношении китайских иммигрантов или японцев во времена Второй мировой войны.

            Проходят столетия, но, кажется, в американском снисходительном отношении к остальному миру ничего не меняется. Джордж Вашингтон считал, что китайцы должны были быть белыми, принимая во внимание то, насколько развита их цивилизация.

            Многие в администрациях президентов Дуайта Эйзенхауэра и Джона Кеннеди не доверяли китайцам в силу своего расового предубеждения против азиатов. Когда Хиллари Клинтон провозглашает: «США великие, потому что мы хорошие», а советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявляет о возрождении «доктрины Монро» (знаменитая «политика большой дубинки» в отношении стран Латинской Америки), мы наблюдаем разные проявления одного и того же: американского империалистического гегемонизма.

            «Доктрина Трампа» превратила торговую войну с Китаем в одно из главных обязательств действующей американской администрации. Но рассматривая Китай с расовых позиций в ипостаси иной цивилизации, «доктрина Трампа» предполагает излишне рискованную и агрессивную внешнюю политику. Сам взгляд американцев на международные отношения как на арену столкновения цивилизационных моделей при наихудшем сценарии может угрожать существованию самой цивилизации.


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