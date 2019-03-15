Госдеп насчитал 50 опасных для США стран

Около 50 стран могут нанести существенный урон безопасности США, утверждает глава отдела политического планирования госдепа Кирон Скиннер.

По ее словам, если раньше Вашингтон беспокоили только СССР и Китай, то теперь ситуация изменилась, и к «ядерному клубу» присоединились или готовы присоединиться и другие государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, добавила Скиннер, США могут пострадать также от кибератак или влияния на экономику. Конкретные страны, несущие угрозу для США, она не назвала.

В конце февраля Gallup опубликовал данные опросы, из которого следует, что большинство американцев считают Россию более опасной, чем Китай, Северную Корею или Иран.