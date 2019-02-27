Американцы сочли Россию гораздо опаснее Китая и КНДР

Большинство американцев считают, что Россия угрожает США больше, чем Китай, Северная Корея и Иран, следует из опроса Gallup.

В 2019 году 52% респондентов назвали вооружение России серьезной угрозой (в 2016 году – 39%). Россию считают самой опасной страной для США – так считают 32% американцев. 21% жителей страны поставили на это место Китай, 14% – КНДР, 9% – Иран, передает «Интерфакс».

Между тем, согласно данным опроса ВЦИОМ от 23 июля, 75% россиян назвали США агрессивным государством.